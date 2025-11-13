我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

美政府重啟 將現經濟數據洪流 牽動聯準會今年最後利率決策

編譯簡國帆／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦政府有望未來幾天重啟運作。（美聯社）
美國聯邦政府有望未來幾天重啟運作。（美聯社）

美國聯邦政府關門11日進入第42天，聯邦參議院已通過短期撥款法案，政府最快可能在本周恢復運作，但這段期間諸多經濟數據延後發布，未來幾天有望隨著政府重啟而陸續出爐，投資人準備迎接「數據洪流」，尤其集中在下周與12月第二周，這也牽動聯準會（Fed）今年最後一個利率決策。

參院10日晚間繼續展開一系列表決，最後再度獲得七位民主黨議員和一位獨立議員的支持，以60：40通過短期撥款法案，接著將此案送入聯邦眾院，預計12日會進行表決。

市場預期，在國會兩院完成表決支出法案、交由總統川普簽署後，聯邦政府最快有望在14日恢復運作，之後美國勞工部、商務部等各機關將趕忙蒐集與發布數據，涵蓋非農就業人口、消費者物價指數（CPI）、零售銷售、個人消費支出與所得等關鍵報告。

若這輪政府關門在本周末前結束，數據可能從下周起密集發布。高盛經濟學家團隊指出，9、10月的聯邦數據幾乎都延後發布，各部會需要時間整理，預期勞工部可能在18或19日公布10月就業報告，「但其他經濟數據可能延後」，11月就業報告和CPI數據可能延後「至少一周」。

高盛預估，10月就業報告可能顯示流失5萬個工作，同時川普政府為精簡人力所推出的延遲辭職（Deferred Resignation）計畫可能使就業人口減少10萬個；延遲辭職計畫允許接受的公務員先放假，繼續領薪水到9月30日。

摩根史坦利（大摩）經濟學家以2013年政府關門後發布數據的步調估算，可能會在Fed 12月決策前公布的重要數據，包括19日的9月就業報告、26日的9月零售銷售與生產者物價指數（PPI）、12月5日的第3季國內生產毛額（GDP）報告、12月8日的10月就業報告和9月個人消費支出與所得。

但其他經濟學家認為，預定12月5日發布的11月就業報告可能如期出爐，Fed也可能12月9日就先看到10月、11月的CPI資料。

經濟學家也擔心，政府關門影響最鉅者為10月的CPI、PPI及個人消費支出（PCE）平減指數這三份通膨數據，因為公務員當時放無薪假，當月無法蒐集數據，最糟情境下可完全不會發布。BLS可能試圖整合10月的通膨趨勢，但品質可能下降。

白宮經濟顧問哈塞特表示，政府停擺可能導致一些原該在10月蒐集的數據，永遠都沒被記錄到，「我被告知一些調查根本從未完成，所以或許我們將從不會知道那個月（10月）發生甚麼事」，「在數據恢復運作前，我們將開始面臨一段陰霾籠罩的時期」。

政府關門 高盛 勞工部

上一則

IEA：全球油氣需求 25年內將續上升

下一則

中國半導體短缺嚴重 中芯產能優先供給華為

延伸閱讀

聯準會人事將再異動 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁明年2月退休

聯準會人事將再異動 亞特蘭大聯邦準備銀行總裁明年2月退休
政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看
抓到就業疲軟元凶？聯準會理事：AI使企業縮減聘雇計畫

抓到就業疲軟元凶？聯準會理事：AI使企業縮減聘雇計畫
政府有望重啟 分析師看漲股市 是承接AI股好機會？

政府有望重啟 分析師看漲股市 是承接AI股好機會？

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉