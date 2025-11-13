超微喊「AI大成長」年營收將增35%

超微 執行長蘇姿丰 11日表示，AI 晶片強勁需求驅動下，未來三到五年超微年營收將成長約35%，預期這段時間內，超微資料中心年營收將增至千億美元，並且在AI資料中心晶片取得「二位數」市占率。

目前全球AI晶片由Nvidia輝達(另稱英偉達)獨占鰲頭，取得約九成市占，超微正極力追趕。法人看好，蘇姿丰宣示超微AI事業將大成長，台積電、鴻海、廣達、英業達、緯創、華碩、技嘉等供應鏈同步受惠。

蘇姿丰預期，全球資料中心晶片市場到2030年時，將成長到1兆美元，涵蓋處理器、網路晶片及特殊AI晶片，多數成長將來自AI，「這是令人興奮的市場」，「毫無疑問，AI是最大的成長機會所在，也是超微具有優勢地位之處」。

她預估，超微2027年資料中心年營收將達到數百億美元，並在2030年前增至1000億美元。

蘇姿丰透露，超微預期，未來三到五年的年營收平均成長35％，其中，資料中心事業將每年增長60％，尤其AI資料中心營收的平均年增率更高達80％。超微評估，未來三到五內將實現超過50％的伺服器CPU營收市占率。

超微估計，未來三到五年的每股純益將增至20美元，遠高於LSEG估算今年的2.68美元。蘇姿丰強調，「這是我們根據已公開客戶及密切合作夥伴的實際需求，看到的發展潛力」，超微的資料中心AI晶片市占率能在未來三至五年達到「二位數」百分比。

蘇姿丰強調，超微正邁入由領先業界的技術藍圖，與加速的AI發展動能所推動的全新成長時代。憑藉廣泛的產品組合，及日益深化的策略合作夥伴關係，該公司獨具優勢，引領新一代高效能與AI運算發展，預見龐大的發展機遇，更具備著前所未有的優勢，實現可持續且領先業界的成長。