我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑五早鳥優惠是否真划算 購物達人5招檢驗

家中暗藏過敏陷阱？「這4個」地方要注意

道瓊再創新高突破4.8萬點 科技巨人拖累那指收低

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。(美聯社)
投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。(美聯社)

美國股市道瓊工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，那斯達克綜合指數則收低，投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。

道瓊工業指數上漲326.86點，漲幅0.7%，收在48,254.82點。史坦普500指數微漲4.31點，漲幅不到0.1%，收報6,850.92點。那斯達克綜合指數跌61.86點，跌幅0.3%，收在23,406.46點。

高盛和聯合健康集團均上漲約3.5%，推動道瓊工業指數連續二日創下歷史新高。Palantir、甲骨文(Oracle)、Meta Platforms和特斯拉(Tesla)等大型科技股下跌。

費城半導體指數上漲1.5%，超微（AMD）大漲9%，該公司預測未來五年銷售將加速成長，受益於資料中心產品的強勁需求。台積電ADR跌0.2%。

眾院料於周三晚間通過讓政府重新開門的支出法案。此法案將聯邦政府撥款期限延長至明年1月30日，然後送交川普總統簽署。

政府重新開門可望消除投資人一大不確定性來源，屆時延後公布的經濟數據（如9月的就業報告）最快將於下周公布。但白宮新聞秘書周三表示，10月的通膨和就業市場政府報告「可能永遠不會」發布。

美國公債殖利率下降，10年期公債殖利率回落至4.066%。財長貝森特周三表示，今年的政府債券上漲行情應歸功于本屆政府。

貴金屬上漲，白銀期貨創下新高。美國原油期貨滑落至三周低點，石油輸出國組織（OPEC）維持需求預期不變，並強調庫存不斷增加。

科技巨人中，特斯拉下跌2.1%。Palantir下跌3.6%。甲骨文跌3.9%。

史坦普500指數的11大類股中，有六個上漲。醫療股領漲，漲幅1.4%，金融股緊隨其後，上漲0.9% 。

道瓊

上一則

Nvidia否認將在墨西哥新利昂州投資10億美元建資料中心

延伸閱讀

高盛策略師：未來十年美股績效落後建議轉進「這個」市場

高盛策略師：未來十年美股績效落後建議轉進「這個」市場
馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖
研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛
特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

特斯拉10月在中國銷量降至3年新低 市占率剩3.2%

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

2025-11-08 18:42

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕