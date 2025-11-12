道瓊再創新高突破4.8萬點 科技巨人拖累那指收低

投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。(美聯社)

美國股市道瓊 工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，那斯達克綜合指數則收低，投資人將資金從科技股轉移，並寄望美國政府今天能結束停擺。

道瓊工業指數上漲326.86點，漲幅0.7%，收在48,254.82點。史坦普500指數微漲4.31點，漲幅不到0.1%，收報6,850.92點。那斯達克綜合指數跌61.86點，跌幅0.3%，收在23,406.46點。

高盛和聯合健康集團均上漲約3.5%，推動道瓊工業指數連續二日創下歷史新高。Palantir、甲骨文(Oracle)、Meta Platforms和特斯拉(Tesla)等大型科技股下跌。

費城半導體指數上漲1.5%，超微（AMD）大漲9%，該公司預測未來五年銷售將加速成長，受益於資料中心產品的強勁需求。台積電ADR跌0.2%。

眾院料於周三晚間通過讓政府重新開門的支出法案。此法案將聯邦政府撥款期限延長至明年1月30日，然後送交川普總統簽署。

政府重新開門可望消除投資人一大不確定性來源，屆時延後公布的經濟數據（如9月的就業報告）最快將於下周公布。但白宮新聞秘書周三表示，10月的通膨和就業市場政府報告「可能永遠不會」發布。

美國公債殖利率下降，10年期公債殖利率回落至4.066%。財長貝森特周三表示，今年的政府債券上漲行情應歸功于本屆政府。

貴金屬上漲，白銀期貨創下新高。美國原油期貨滑落至三周低點，石油輸出國組織（OPEC）維持需求預期不變，並強調庫存不斷增加。

科技巨人中，特斯拉下跌2.1%。Palantir下跌3.6%。甲骨文跌3.9%。

史坦普500指數的11大類股中，有六個上漲。醫療股領漲，漲幅1.4%，金融股緊隨其後，上漲0.9% 。