我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Gmail被看光？Google挨告用AI窺看用戶郵件與聊天記錄

中外交官斬首論 日本自民黨要求政府「採取堅決措施」

超微Zen 6採台積電2奈米製程明年登場 AI升級的Zen 7後年接棒

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微（AMD）周二確認，Zen 6處理器預計2026年推出，將採用台積電2奈米製程。（歐新社）
超微（AMD）周二確認，Zen 6處理器預計2026年推出，將採用台積電2奈米製程。（歐新社）

超微（AMD）周二在分析師日上揭露最新CPU藍圖，Zen 6處理器預計2026年推出，確認採用台積電2奈米製程；後續的Zen 7則採用「未來製程」，雖未公布具體細節，但業界普遍預期仍將由台積電代工，延續雙方長期合作。

明年正式登場Zen 6將是業界首款採用台積電旗艦級2奈米製程的產品，將同時應用於Ryzen與EPYC兩大產品線，涵蓋桌上型Olympic Ridge、行動版Medusa Point，以及伺服器用的Venice系列。

技術長Mark Papermaster強調，Zen 6與Zen 6c系列將實現更高的IPC（每時鐘週期執行指令數）與效能提升，並為Ryzen及EPYC處理器陣容擴充AI功能。

超微首度確認Zen 7架構，在路線圖中被列為「未來節點」與「次世代」設計。導入更先進的AI運算單元與Matrix Engine，以支撐資料中心與AI伺服器的需求，標誌標準CPU核心將朝向深度AI整合轉型。

Zen 7架構預期將首先亮相於次世代伺服器處理器EPYC Verano，其餘細節尚未揭露，包括快取配置、核心數量與功耗目標等具體規格仍待後續公布。

AI 台積電 超微

上一則

AI熱潮撐起需求 英飛凌預估2026年重返成長

下一則

連IEA也改口 因各國淡化減碳承諾 全球油氣需求未來25年將持續上升

延伸閱讀

台積電帶頭衝 台股證交稅收連3月增長

台積電帶頭衝 台股證交稅收連3月增長
大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議

大都會博物館升級照明改採LED 市府撥款2500萬惹議
安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能

安全度升級 Google為Pixel手機推出多項AI新功能
蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…

35歲高校師花7980元相親6次全敗 女方都說受不了這個…