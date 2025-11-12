AI熱不再？「Nvidia親兒子」CoreWeave下調全年營收展望

有「Nvidia輝達 （另稱英偉達）親兒子」之譽的AI 資料中心營運業者CoreWeave 10日調降全年營收展望，主因未能如期履行和客戶簽下的合約，透露AI需求熱潮下，供應端仍面臨瓶頸。CoreWeave在輝達下周財報會議前夕投下調降財測震撼彈，市場擔憂AI過度投資疑慮再起。

受相關消息衝擊，今年漲幅翻倍的CoreWeave股價10日盤後大跌約6%，11日早盤重挫逾10%。CoreWeave調降今年營收展望，意味訂單恐隨之遞延，法人憂心，台廠緯創、技嘉等CoreWeave協力廠業績恐跟著延後表態。

法人分析，CoreWeave伺服器供應商主要為戴爾，緯創則是戴爾伺服器主機板供應鏈之一，且訂單占比最大。隨著CoreWeave調降財測，緯創第四季相關產品的出貨力道恐隨之下滑，最快要到明年上半年才有望逐步復甦。技嘉則是CoreWeave的AI伺服器供應商之一，之前陸續出貨GB200 AI伺服器。技嘉將在本周公布財報，並舉行法說會，說明2026年業績展望。

CoreWeave是備受矚目的AI新秀，核心定位是GPU雲端服務，也就是向用戶出租最新、最快的GPU硬體，以進行模型訓練和推理。輝達持股CoreWeave約7%，並給予龐大支援，使得CoreWeave獲得「輝達親兒子」稱號。

CoreWeave預期，2025年營收將介於50.5億美元至51.5億美元，低於原預估的51.5億美元至53.5億美元。執行長英崔特說，「一家進度落後的第三方資料中心開發商，暫時延誤，使我們受影響」，第四季業績將反映這個瓶頸，但受影響客戶已同意調整交付時程，「我們維持原合約的總價值不變」。他說，「這是整個產業在可預見未來都要因應的系統性問題」，但這項延誤不影響CoreWeave的未出貨訂單，「我們受到一座資料中心的一個問題影響，但我們的資產組合有41座資料中心」。

CoreWeave第三季營益率4%，低於分析師原估的6.5%，也較去年同期下滑；第三季營收13.6億美元，超過市場預估的12.9億美元；淨損1.1億美元，較去年同期虧損3.6億美元縮小；每股虧損22美分，小於華爾街 原估虧損57美分。截至第三季底，未執行訂單（即未來營收）達556億美元，幾乎較前一季翻倍。

CoreWeave財務長艾葛拉瓦爾（Parag Agrawal）表示，過去一年營收超過1億美元的客戶數年比增加兩倍，上季沒有單一客戶的未出貨營收占比超過35%，反映客戶更多元。CoreWeave今年資本支出約120億美元至140億美元，預估明年比今年增加一倍多。