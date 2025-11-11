假期購物季熱不起來 業者縮手打折、消費者也更精打細算

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
不少企業先前還能吸收第一波關稅衝擊，但現在「已經沒有空間再祭出過去那樣的折扣」。(美聯社)

去年此時，Ash Harbor的橡木威士忌分酒器和ThinkFit的餐盒套裝以九折到八折促銷，今年卻維持原價。

Upstream Brands公司負責人佩斯柯斯（Dan Peskorse）說，這都拜關稅所賜。該公司在Amazon等網站銷售商品，假期旺季的營收占全年比重可高達35%，但供應來源多來自受新關稅影響的國家。

以銅製香草脫葉器為例，去年售價不到20美元，如今因美國對金屬課稅，價格漲到約30美元。

佩斯柯斯說：「在我們商品成本被關稅推升的情況下，再打折根本不划不來。我們擔心一般大眾手頭緊，整體支出在縮減，這可說是一場完美風暴局面。」

從精品包品牌Coach到健康裝置製造商Therabody，多家公司都縮減促銷力道，原因不盡相同。有的業者歸咎於關稅和通膨，有的則是為了維持品牌在消費者心中的形象。

顧問業者AlixPartners時尚零售業務主管拉平斯基（Sonia Lapinsky）說：「今年的節慶購物季非常奇怪，零售業面臨許多挑戰。」她指出，不少企業先前還能吸收第一波關稅衝擊，但現在「已經沒有空間再祭出過去那樣的折扣」。

這正是Therabody的情況。該公司旗下按摩槍售價329.99美元，LED面罩售價379.99美元。執行長夏瑪（Monty Sharma）說，雖然部分商品仍會打折，但折扣幅度已不如去年。由於關稅壓力，Therabody今年已被迫調漲售價5%到7%，並正把部分產線移出中國大陸。

不過，在物價高漲、可支配所得減少的環境下，減少促銷仍具風險。PwC調查顯示，消費者態度轉趨謹慎，預估今年節慶平均支出將較去年減少5%；17至28歲族群的預算縮水幅度更達23%。

GlobalData總經理桑德斯（Neil Saunders）說，零售商陷入「進退兩難的局面」。「一方面他們想維持利潤，另一方面又知道市場競爭激烈，消費者期待折扣來刺激購買。」

他預測，今年黑色星期五仍會出現「相當合理」的折扣，但多數促銷其實是建立在先前漲價的基礎上，折扣看起來深，實際上沒那麼多。

市調機構Circana零售業首席顧問柯恩（Marshal Cohen）則表示，今年耶誕檔期零售商仍會頻繁推出促銷，但優惠幅度將不如往年。他補充說，企業現在下單更謹慎，避免庫存過多後又得以削價出清而侵蝕獲利。

他說：「寧可賣到缺貨，也不要削價清倉。」

他也指出，關稅並非唯一讓零售商縮減促銷的原因。像Coach這樣的品牌，就希望商品維持吸引力，能以原價銷售。

關稅並非唯一讓零售商縮減促銷的原因。像Coach這樣的品牌，就希望商品維持吸引力，能以原價銷售。(路透)

Coach執行長康恩（Todd Kahn）接受彭博訪問時說：「雖然市場上部分品牌仍持續促銷，但我們過去幾年已刻意遠離大幅折扣的做法。」Coach寄望透過推出新款商品v和限時搶購來吸引買氣。

Nike、Levi’s和Ralph Lauren等品牌也採取類似策略，逐步縮減甚至淘汰折扣活動，藉此維持商品的獨特性和話題性。因為折扣往往會讓品牌顯得不搶手，尤其是精品業者，更忌諱降價促銷。

不過，消費者仍在尋找超值優惠。密西根大學11月初步調查顯示，美國消費者信心指數接近歷史低點，顯示民眾對就業前景與物價上漲的憂慮升高。

