我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本投資巨擘軟體銀行集團出清對輝達（Nvidia）的全部持股，衝擊市場信心。(路透)
日本投資巨擘軟體銀行集團出清對輝達（Nvidia）的全部持股，衝擊市場信心。(路透)

日本投資巨擘軟銀（SoftBank）出清對輝達（Nvidia）的全部持股，規模達58億美元，引發市場震盪。投資人關注，這是否意味輝達的驚人漲勢將告一段落，抑或僅是典型的獲利了結操作。

Freedom Capital Markets首席市場策略師Jay Woods表示，軟銀此舉「確實令人側目」，但更像是OpenAI準備上市的前兆，而非對輝達發出警訊：「我不認為這是對輝達前景的否定，反而給了投資人逢低買進的理由。」

軟銀近來積極向由奧特曼領導的ChatGPT母公司OpenAI投入資源，參與使用輝達技術的「星際之門」（Stargate）計畫。雖然出清了3,200萬股輝達持股，兩家公司的命運依然緊密相連。

但部分市場觀察人士說，軟銀退場可能加深外界對輝達及其他AI巨擘支出過高、估值攀升過快的擔憂。

電影「大賣空」主角原型、知名投資人貝瑞（Michael Burry）警告，部分AI雲端巨擘可能透過會計手法虛增獲利。他指出，企業大量採購輝達晶片與伺服器，卻延長設備折舊年限以壓低成本，導致獲利數字被高估。貝瑞估計，2026年至2028年間，這些公司恐少提1,760億美元的折舊，顯示AI投資熱潮下的潛在財務風險。

富國銀行（Wells Fargo）策略師Douglas Beath周一已下調標普500資訊科技類股的評級，由「看好」降至「中性」。他指出，科技股估值飆升且市場情緒過度樂觀，短期內易因財報不如預期而引發失望性回檔。

Beath認為，儘管科技支出將在2026年持續增長，但投資人的最佳策略是透過「階段性獲利了結」，將資金轉向其他看好的領域，例如公用事業股和工業股。

他說，「部分AI指標股在第3季財報公布大規模AI資本支出後，投資人對未來回報與債務融資的疑慮升高，已動搖市場信心」。

輝達 AI 軟銀

上一則

「美元微笑理論」任永力預測 川普任內美元再貶13.5% 理由曝光

下一則

鴻海集團傳要買納智捷 完成電動車產業拼圖

延伸閱讀

股市快評：軟銀賣Nvidia股票 黃仁勳仍是贏家

股市快評：軟銀賣Nvidia股票 黃仁勳仍是贏家
大賣空本尊再嗆AI股 指控科技巨擘低估折舊、灌水獲利

大賣空本尊再嗆AI股 指控科技巨擘低估折舊、灌水獲利
公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼

公開活動替黃仁勳說話突收傳票 OpenAI執行長當場傻眼
武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

武漢網紅橋造型抄襲「奧特曼」變身器？ 設計師親自回應

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡