「美元微笑理論」任永力預測 川普任內美元再貶13.5% 理由曝光

編譯葉亭均／綜合外電
Eurizon執行長任永力以提出「美元微笑理論」聞名。（取材自Eurizon SLJ Capital）
長期看空美元的資深分析師任永力（Stephen Jen）預測，儘管美元匯率近期回升，但接下來仍將走貶，理由是美國海外的經濟成長加速，將進一步削弱美元的吸引力。

任永力是以提出「美元微笑理論」聞名，他現任倫敦資產管理公司Eurizon執行長。任永力表示，在美國總統川普剩餘任期內，美元指數可能再貶值13.5%。這將是美元今年來貶值約7%後進一步走弱，而這已經是美元八年來的最糟糕表現。

任永力指出，雖然美元近幾周來收復一些貶值走勢，但「美元下一波重大走勢仍是走貶」。

川普難以預料的貿易政策，以及市場預期美國聯準會（Fed）將進一步降息，都是今年拖累美元的主因。美元指數周二（11日）下滑，此前美國ADP就業數據顯示，10月下半月就業市場出現放緩，支持聯準會有理由進一步降息。

近期因美國陷入史上最長的政府關門停擺期間，官方無法發布經濟數據發布，這反而使美元在10月意外寫下今年第二佳表現。國會議員預期將在未來幾天內解決停擺問題。

美元若進一步走弱，符合任永力20多年前提出的「美元微笑」框架。這套理論認為，美元走強往往發生在美國經濟強勁或嚴重衰低迷時，而當美國經濟成長僅略微領先或小幅落後外國時，美元則會表現疲軟。

任永力表示：「今年以來，美元遭到拋售主要是由於推力因素，例如美國推動資金流出美元資產，而歐洲或亞洲的拉動作用並不明顯。我們仍在關注美國經濟能否實現軟著陸，這應該會與世界其他地區的經濟加速成長形成互補。」

去年美國經濟成長強勁，其他國家則步履維艱，這使得任永力當時的觀點顯得言之過早。任永力說，儘管貿易戰造成了嚴重衝擊，但如今全球經濟更有可能表現優於預期，歐洲經濟成長正在改善，而中國仍然「極具競爭力」。

根據國際貨幣基金（IMF）預估，美國國內生產毛額（GDP）成長率今年預料放緩至2%，低於去年的2.8%；相較下，預期歐元區經濟體成長1.2%，高於去年的0.9%；中國預期成長4.8%，去年則為5%。

任永力還表示，川普政府需要美元進一步貶值以壓低美國製造業的成本，這正是他承諾要重振的行業。同時，市場對包括美元在內的主要準備貨幣日益厭惡，這推動黃金和比特幣價格創紀錄上漲。任永力預期這一趨勢將持續。

