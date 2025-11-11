我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀全數出清Nvidia持股 小散戶該跟著賣嗎？

隔代教養兒童人格障礙風險高9.23倍 研究團隊提醒家庭穩定幫助

蘇姿丰：AI需求強勁 超微營收將年增35% 市占率拚兩位數

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（美聯社）
超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰。（美聯社）

超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰周二表示，受市場對人工智慧（AI）晶片的強勁需求驅動，公司年均營收增速未來三至五年將達約35%。超微是輝達（Nvidia）在AI晶片領域最接近的對手。

蘇姿丰指出，成長動能主要來自AI資料中心業務，預計同期該業務年增率將達給80%，到2027年銷售額有望突破數百億美元。

她在分析師會議上強調：「這是我們根據已公開客戶及密切合作夥伴的實際需求，看到的發展潛力。」最終，超微可能可以在未來三至五年奪下資料中心AI晶片市場的「兩位數」市占率。

她並預測，包含加速器、處理器和網路產品在內的AI資料中心零組件與系統市場規模將在2030年達到1兆美元。

在蘇姿丰發表上述言論，且超微公布未來毛利率將達55%-58%，表現優於分析師預期後，盤後股價旋即上漲4.4%，收復正常交易時段的跌幅。

AI晶片市場目前由輝達主導，市占率超過九成，使其市值突破4.6兆美元，遠超超微大約3,870億美元的估值。

此次是超微自2022年以來首度舉辦分析師日，該公司正處於AI資料中心投資熱潮中心。當企業為布建類似OpenAI的ChatGPT等AI應用，豪擲數千億美元採購繪圖處理器（GPU）之際，也積極尋求替代方案以擴充算力並控制成本。超微是輝達之外唯一具規模的GPU開發商。

超微10月宣布與OpenAI達成多年合作協議，將自2026年起供應價值數十億美元的Instinct AI晶片，首批供貨量用電規模1GW（百萬瓩）。這份協議可能使OpenAI最終持有超微10%股權。蘇姿丰周二也強調與甲骨文及Meta的長期合作關係。超微股價今年來幾乎翻倍。

OpenAI正協助超微建置基於明年出貨Instinct MI400X AI晶片的新一代系統。超微透露其晶片可組裝成由72顆晶片協同運算的「機櫃級」系統，這對運行巨型AI模型至關重要。若此目標成功實現，超微將追平輝達已發展三代產品的機櫃級系統技術。

AI 超微 輝達

上一則

道瓊創新高 AI股回檔 NVIDIA因利空夾殺重挫 拖累晶片股

下一則

「美元微笑理論」任永力預測 川普任內美元再貶13.5% 理由曝光

延伸閱讀

超微睽違3年分析師日將登場 外界聚焦AI晶片系統業務藍圖

超微睽違3年分析師日將登場 外界聚焦AI晶片系統業務藍圖
股市快評：軟銀賣Nvidia股票 黃仁勳仍是贏家

股市快評：軟銀賣Nvidia股票 黃仁勳仍是贏家
軟銀全數出清Nvidia持股 套現58億美元打造AI投資計畫

軟銀全數出清Nvidia持股 套現58億美元打造AI投資計畫
英特爾AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍救火

英特爾AI主管跳槽OpenAI 執行長陳立武親自領軍救火

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通

如何跟孩子談爺爺與媽媽罹癌？威廉王子：隱瞞沒用多溝通
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡

太自我？3星座最難交到知心好友 他人總走不進他們心裡