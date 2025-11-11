美能源部長：核電業將拿到官方最多貸款 任內啟動數十座核電廠建設

喬治亞州Vogtle電廠。（路透）

美國能源部 長萊特周一表示，在川普 政府推動加速興建核電廠的政策下，核能建設將是能源部主要放款對象。

萊特在華府出席美國核能學會（American Nuclear Society）主辦的會議時說：「我們在貸款 計畫辦公室擁有極大放貸權限，而這筆資金中最大部分將用於核電廠建設，其目標是讓首批電廠順利動工。」

美國總統川普今年5月簽署行政命令，要求美國在2030年前動工興建10座大型核電廠。Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta和微軟（Microsoft）等科技巨人正投入數十億美元，重啟老舊核電廠、升級現有機組，並部署新一代核電機組技術，以滿足人工智慧（AI）資料中心對電力日益飆升的需求。

萊特表示，他預料AI帶動的電力需求，將吸引「信譽優良的業者」投入數十億美元股權資金，用於興建新核電機組。他說，能源部可透過貸款計畫辦公室，以低利貸款的方式，提供最多相當於民間投資四倍的配套資金。

萊特說：「等我們三年又三個月後卸任時，我希望能看到全美各地有數十座核電廠正在興建。」

川普政府上個月和西屋公司（Westinghouse）股東達成協議，將投資800億美元，在全美興建核電廠。西屋由鈾礦開採商 Cameco和Brookfield 資產管理共同持有。

西屋設計了一款名為AP1000的現代化機組，供電能力可支應超過75萬戶家庭。西屋執行長桑默（Dan Sumner）7月曾表示，將以AP1000來響應川普推動大型新核電廠的號召。

Cameco營運長艾薩克（Grant Isaac）上周表示，美國政府可透過能源部的貸款計畫辦公室在內多項融資道推動西屋核電建設。他在 Cameco 第3季財報電話會議中對投資人說：「我們確信市場對啟動建設而投入至少800億美元的規畫興致勃勃。」

根據10月協議內容，西屋未來可能分拆上市，成為一家獨立上市公司，而美國政府將持有部分股權。

不過，西屋過去在AP1000建案屢次遭遇超支和延宕的問題，最終於2017年因喬治亞州和南卡羅來納州大型核電計畫成本暴增而破產。

位於喬治亞州的Vogtle電廠兩座AP1000核電機組已分別於2023年與2024年投入商轉，但都延誤多年、超支數十億美元；南卡羅來納州的項目則被迫取消。