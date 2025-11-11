我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

AI燒錢潮延燒債市 投資人憂科技巨人舉債過度

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。（美聯社）
摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。（美聯社）

投資人近來拋售多家美國大型科技公司的債券，可見矽谷因人工智慧（AI）投資支出暴增所引發的疑慮，已蔓延至債券市場。

近幾周來，Alphabet、Meta、微軟和甲骨文（Oracle）在內一籃子由超大規模資料中心業者發行的公司債，價格受到明顯衝擊。

美銀數據顯示，這類債券相較於美國公債的利差（即投資人要求的額外收益）已攀升至0.78個百分點，是川普4月宣布關稅措施震撼市場以來最高水準，高於9月的0.5個百分點。

利差擴大，正凸顯投資人愈來愈擔心科技巨人為籌措AI基礎建設資金，正日益仰賴債券市場。

Wellington管理公司固定收益基金經理人庫拉納（Brij Khurana）說：「過去兩周市場逐漸意識到，這波AI熱潮所需資金，最終得由公開市場來支撐。」

摩根大通（JPMorgan）周一指出，AI基礎設施建設資金總需求至少達5兆美元，最高恐達7兆美元，「這項投入可能需要動員所有公開資本市場、私募信貸、替代資金來源，甚至政府參與」。

Google、亞馬遜、微軟和Meta預計在2026年用於資料中心的支出將超過4,000億美元，今年也已投入超過3,500億美元。

摩根大通指出，這些超大規模資料中心業者合計持有約3,500億美元的現金和投資，預料2026年可創造約7,250億美元的營運現金流量。「即使如此，這些高信評企業仍將為信用市場帶來大量新增供給。」

近幾周來，Meta、Alphabet和甲骨文紛紛在債市發售鉅額公司債，其中部分債券期限長達40年。

Meta上月和品浩（PIMCO）和Blue Owl Capital等投資人簽下規模達270億美元的私募信貸（private-credit）交易，以支應路易西安那州「Hyperion」資料中心。Meta 在10月底另發債籌得300億美元，創下2023年以來最大規模的公司債發售案。

同時，Alphabet本月初發售總額250億美元的債券，其中175億美元在美國募得，另外75億美元來自歐洲市場。

市場對資料中心的投資熱度可能正逼近非理性水準，近幾周來相關警訊愈發明顯。根據最新調查，超過半數資料中心產業高層擔心未來產業會出現困境；華爾街部分人士也對超大規模資料中心業者利用複雜的私募信貸工具，將AI資金需求排除在資產負債表之外的做法感到不安。

債券 Meta AI

上一則

美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產

下一則

美能源部長：核電業將拿到官方最多貸款 任內啟動數十座核電廠建設

延伸閱讀

雲端AI巨頭財報亮眼 雲端業務與AI產品化已為推動成長核心動能

雲端AI巨頭財報亮眼 雲端業務與AI產品化已為推動成長核心動能
AI問世 Meta、Google等科技巨擘加速稱霸廣告市場

AI問世 Meta、Google等科技巨擘加速稱霸廣告市場
Meta被爆1天刊登150億則詐騙廣告 占年收入10%

Meta被爆1天刊登150億則詐騙廣告 占年收入10%
傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

傳統廣告商瑟瑟發抖、AI助陣 科技巨擘加速稱霸廣告市場

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定
不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業

不念大學 照樣年入6位數…Z世代追捧10大高薪藍領職業
她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了

她稱與王文洋有親密關係 求償10億台幣…判了
95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理