逢低便買再度發威 AI七雄領軍美股強彈 政府重開協議助攻市場信心

宇樹科技人形機器人10日進了紐約證交所大廳，和交易員互動，適逢當天人工智慧（AI）股大漲。（路透）

美國股市周一大漲，投資人逢低買進輝達 （NVIDIA）、Palantir和其他重量級人工智慧（AI ）股，華府在結束政府停擺方面也有進展。

那斯達克綜合指數大漲522.64點，漲幅2.3%，報23,527.17點，創5月27日以來最大單日漲幅。史坦普 500 指數攀升 103.63點，漲幅1.5%，收於 6,832.43 點。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.8%，至 47,368.63 點。

美國國會即將達成協議，讓政府重新運作，引發了科技股和其他風險較高的股票上漲，投資人盼望政府隨即發布因政府停擺而延後的經濟數據。分析師認為，9月就業報告可能是首批公布的數據之一，有助於聯準會（Fed）評估12月的利率決定。

參院 周日晚上排除障礙，推進一項旨在結束僵局的措施。參院接下來的重要一步將是把此案交給共和黨領導的眾院覆議。

投資公司Navellier & Associates的創始人Louis Navellier說：「今天是科技和AI的復甦日。對AI概念股價位過高的疑慮已大幅逆轉。」

Navellier & Associates投資長Louis Navellier說：「目前，逢低買盤推動的AI股反彈具有重要意義，因其對主要股指具有顯著影響。」

今年飆股Palantir上漲8.8%，是當天表現最好的股票，輝達和超微（AMD）也分別大漲5.8%和4.5%。美股科技七雄上漲2.8%，為5月以來最大漲幅。

費城半導體指數大漲3%，台積電ADR也漲3%。

貴金屬延續了創紀錄的一年。白銀創下今年內最佳單日表現，上漲4.5%，金價上漲2.8%。

由於政府指示削減航班以及空中交通人員缺勤，美國航空運輸受到干擾，航空公司面臨壓力。美國聯合航空公司 下跌了 1.3%，美國航空集團下跌 2.5%。

由於美國參院達成協議，結束長達40天的聯邦政府停擺，但未延長「平價醫療法」（Affordable Care Act）補貼，僅將相關議題延至12月表決，醫療保險類股應聲下跌。

Centene 下跌 8.8%，Humana下跌 5.4%，Elevance Health下跌 4.4%。

Metsera 大跌 14.8%，輝瑞公司贏得了 100 億美元的競購戰。

禮來在 Leerink Partners 上修股票評級後上漲 4.6%，創下歷史新高。