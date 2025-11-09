美政府停擺露曙光 參院擬最快周日表決 美股期指聞聲上漲

熊恩在前往開會時說：「協議正在逐步成形。我們會看看票數如何。」（美聯社）

美國參院 正加緊兩黨協商，設法結束這場已創紀錄政府停擺僵局。參院多數黨領袖熊恩表示，最快可能在10日表決，但也警告談判過程仍可能出現變數。

熊恩表示，將於周日針對一項範圍較小的支出方案進行試探性表決，但民主黨 是否支援仍未明朗。

受到美國聯邦政府可能結束停擺的激勵，美股期指在亞洲早盤上漲。史坦普500和那斯達克100指數期貨均上漲逾0.5%。

熊恩在前往議場開會時說：「協議正在逐步成形。我們會看看票數如何。」他同時提醒，「這類事情隨時可能無限拖延。」

民主黨籍參議員、溫和派瑪斯托（Catherine Cortez Masto）則說：「我們已接近終點線。」她是三位多次投票支持政府撥款的民主黨議員之一。

參院撥款委員會已發布三項全年撥款法案，涵蓋退伍軍人相關計畫、軍事宿舍建設，以及農業部和立法部門的預算。不過，預定暫時支應政府其餘運作的臨時撥款法案尚未公布，共和黨方面也未說明，如何回應民主黨提出延長即將到期健保 補貼的主要訴求。

任何協議仍需眾議院批准。眾院自9月19日休會至今。眾院議長強生（Mike Johnson）已發出通知，一旦參院通過支出法案，將在48小時召回眾議員返回表決。

民主、共和兩黨為健保補貼問題僵持逾一個月，民主黨多次阻擋共和黨提出的重啟政府法案。若不延長每年約3000億美元的「平價醫療法」（ACA）強化補貼，將有超過2000萬名美國人面臨保費上漲。今年度健保已於本月開放登記。

據了解，談判出現突破的關鍵在於，共和黨參議員提議將部分健保資金直接發放給家庭，而非用於延長一年ACA補貼。

雖然投資人樂觀期待美國政府結束關門，為股市帶來喘息，但在上周科技股急跌、價位過高疑慮再起後，投資氣氛依然緊繃。缺乏新的經濟數據也讓投資人難以判斷美國經濟的健康狀況。

Capital.com資深分析師羅達（Kyle Rodda）在發給客戶的報告中寫道：「接下來的一周將取決於美國政府能否結束這場關門風波。」他指出，華爾街上周五尾盤跌幅收斂雖掩蓋了部分市場消極情緒，但「這波上漲說穿了，不過是不過是粉飾太平罷了。」