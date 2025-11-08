我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

冒牌股神滿天飛 波克夏警告 別信網路流傳的巴菲特AI深偽影片

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年5月波克夏年度股東大會上，螢幕上直播董事長兼執行長巴菲特談話的畫面。 （路透）
今年5月波克夏年度股東大會上，螢幕上直播董事長兼執行長巴菲特談話的畫面。 （路透）

「股神」巴菲特有話要對那些以人工智慧（AI）生成影片或是觀看影片的人說，那就是——奧瑪哈的先知只有一個。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）6日發出警告，指近期在YouTube上流傳多支影片，使用AI生成的巴菲特影像，並配上他從未講過的評論。

路透指出，這位95歲、長期擔任波克夏執行長的知名投資人，以敏銳的市場洞察力及「奧瑪哈先知」（Oracle of Omaha）的稱號聞名，近來愈來愈常成為AI冒充者的目標。

波克夏強調，雖然這些影片在畫面上常能成功模仿巴菲特的外貌，但談話的聲音都顯得平板、一般，「明顯不是他的聲音」。

波克夏發出的新聞稿以「那不是我」為題，特別提及「華倫・巴菲特：50 歲以上人人必看的首要投資秘訣」（Warren Buffett: The #1 Investment Tip For Everyone Over 50 (MUST WATCH)）這支影片，其中假冒巴菲特說話，提供投資建議。公司說：「對巴菲特先生不太熟悉的人，可能會誤以為這些影片是真的，而被內容誤導。巴菲特先生擔心，這類詐騙影片正如病毒般蔓延。」

深偽（deepfake）技術與AI聲音生成工具的興起，使製作偽造、逼真的公眾人物影像，變得更加容易，也加劇了大家對於錯誤資訊與名譽受損的憂慮。

美國聯邦調查局（FBI）今年5月有報告提到，惡意人士利用AI生成的語音通話與文字訊息，冒充美國高層官員，企圖取得政府員工的個人資料。

巴菲特過去就曾抱怨，有人假冒他，假冒的方式包括使用越來越逼真的AI模擬技術。例如去年10月，距離當時美國總統大選投票僅兩周的時候，巴菲特特別示警，網路上出現冒用他名義發表「政治背書」及「投資產品推薦」的詐騙訊息。

而在他發出警告之前，已很大程度退出政治表態的行列。過去他則是曾經公開支持前總統歐巴馬、民主黨總統候選人希拉蕊。

巴菲特將於今年底卸任波克夏執行長，由副董事長亞伯（Greg Abel）接任。

巴菲特 AI 波克夏

上一則

AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 Nvidia財報前市場神經緊繃

下一則

達康崩盤教訓可防AI泡沫化 「這招」降低曝險可安枕無憂

延伸閱讀

波克夏發日圓債 今年以來第二度

波克夏發日圓債 今年以來第二度
巴隆估算 波克夏上季可能又開始賣蘋果持股

巴隆估算 波克夏上季可能又開始賣蘋果持股
巴菲特波克夏 連續12季賣超股票

巴菲特波克夏 連續12季賣超股票
股神光環難續 波克夏罕見遭降評 分析師點名多重利空喊「賣出」

股神光環難續 波克夏罕見遭降評 分析師點名多重利空喊「賣出」

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說