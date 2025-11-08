AI熱潮退燒？相關概念股一周蒸發近1兆美元 Nvidia財報前市場神經緊繃

輝達上周大跌7%，市值蒸發了3,500億美元。（路透）

投資人對經濟前景和人工智慧（AI ）熱潮的信心終於開始動搖。那斯達克綜合指數本周出現美國總統川普4月初宣布全球對等關稅以來單周最慘表現，其中AI概念股蒸發近1兆美元。在財報壓軸好戲輝達 （NVIDIA）再過兩周登場前，科技股恐怕仍陷波盪。

那斯達克綜合指數周五下跌0.2%，周線跌幅達3%，創下4月以來最大單周跌幅。史坦普500指數和道瓊工業指數各漲0.1%和0.2%，但一周下來也各跌1.6%和1.2%。

費城半導體指數和台積電ADR周五都跌了1%，周線各跌3.9%和4.6%。

本周一開始科技股氣勢還不錯，亞馬遜（Amazon.com）宣布簽下價值380億美元的運算服務合約。不過，AI飆股帕蘭堤（Palantir）財報未能打動華爾街 ，美超微電腦（Super Micro Computer）和高通（Qualcomm）財報也讓投資人失望。對整體AI題材的投資信心轉趨謹慎，市場開始懷疑科技巨人大舉投入的資金是否真能帶來回報。

投資人對這類飆股毫不手軟。今年股價翻倍的Palantir本周重挫11%；Nvidia（輝達，另譯英偉達）大跌7%，甲骨文（Oracle）也跌了9%。避險基金經理人「大賣空」貝瑞公開他做空Palantir和輝達，進一步加深市場對科技股漲勢可能告終的疑慮。

Nvidia、Meta、Palantir和甲骨文等八檔主要AI概念股合計市值已縮水約8,000億美元，單單是輝達便蒸發了3,500億美元。

Cresset Capital首席投資策略師艾布林（Jack Ablin）說：「股價價位已偏高，一絲壞消息就會被放大……而好消息也難以帶動行情，因為市場預期本來就很高。」

摩根大通（JPMorgan）分析師指出，向來逢低買進的散戶投資人，本周選擇觀望。小摩發給客戶的報告中指出，散戶在Palantir周二公布財報後減碼，並調節今年同樣大漲的量子運算股，先行獲利了結。

本周北京AI公司月之暗面（Moonshot AI）發布Kimi K2 Thinking模型，據說訓練成本不到500萬美元，被外界視為大陸開發商正逐步縮小和美國技術差距的又一現象。

AI開發平台Hugging Face共同創辦人沃夫（Thomas Wolf）在社群媒體上談到Kimi問道：「這會是另一個DeepSeek時刻嗎？」

今年1月，DeepSeek以低成本推出R1模型，曾在華爾街引發恐慌，讓輝達（Nvidia）單日市值蒸發達5,890億美元。

整體來看，投資人仍在評估這波回檔只是長期上漲後的獲利了結和健康修正，還是更大幅下跌的開端。

美股周五午後收斂部分頹勢，因參院民主黨提出一項結束美國政府關門的新提案。勞工部原訂周五早上發布的就業報告仍被迫延後。投資人轉而關注密西根大學最新公布的消費者信心指數，11月降至50.3，創2022年中疫情導致通膨飆升以來的最低。

若非美國政府停擺，原本下周會是經濟數據密集揭曉的一周，預定發布消費者物價、生產者物價和零售銷售等報告，但因政府關門，這些數據都將延後公布。投資人將轉而關注次要指標，例如美國全國獨立企業聯合會（NFIB）預定周二發布的小型企業信心指數，尋找經濟動向的線索。

下周將有迪士尼（Walt Disney）和思科（Cisco Systems）公布財報，再過一周（20日）才輪到投資人最關注的輝達發布財報。

Ameriprise Financial 首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）說 ：「在輝達財報公布前，預料科技龍頭和整體科技股波動會再加劇一些。」