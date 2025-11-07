我的頻道

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

AI泡沫何時爆、怎麼爆？緊盯「3個L」便知曉

編譯湯淑君／綜合外電
本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。（路透）

本周科技股走勢劇烈震盪，有關人工智慧（AI）泡沫即將爆破的疑慮升到最高點。外媒分析指出，歷來金融資產價格泡沫有三大特點，「AI泡沫」全都具備，但或許一時間還不會爆掉。

最近泡沫警告聲四起，許多財經評論拿此時的AI泡沫，與1929年（華爾街大崩盤）、2000年（達康泡沫化）或2008年（全球金融海嘯）相提並論。

紐約時報財經專欄作家索爾金最近恰好出書，談論他鑽研十年的1929年美股大崩盤。他表示，歷年資產泡沫留給投資人最重要的教訓，是市場瘋狂絕不只是令人怵目驚心的股市劇烈擺盪，那只是症狀。

索爾金指出，泡沫成因是三個「L」：過度運用槓桿（leverage）、豐沛的流動性（liquidity），以及投資人瘋狂舉止（lunacy）。

由此看來，AI確實是泡沫。AI狂熱不僅是寬鬆資金氾濫導致失衡弊病的病因，也是外顯的症狀。

「三個L」釀成泡沫

一、流動性

若以長期觀點檢視當前的金融體系，流動性依然豐沛，在許多領域甚至可能過剩--是過去十年量化寬鬆（QE）、美國實質利率低迷、財政刺激，以及私募信貸造成的。事實上，高盛金融情勢指數今年就指向顯著寬鬆。

隨著聯準會（Fed）重啟降息循環，最近還決定停止縮減資產負債表規模（「縮表」），資金大環境或許還會進一步寬鬆。

Satori Insights創辦人金恩就說：「以某些標準衡量，此時金融情勢甚至是2020年底大撒幣以來最寬鬆的，Fed現在終結QT並且放鬆利率政策，似乎可能讓眾人認為金融市場到處熱得『冒泡』的現象火上加油。」

這值得關注，因為資產漲勢火熱通常會引發不理性追漲行為，讓投資人自鳴得意，直到豐沛的流動性隨危機發生突然蒸發為止。

二、槓桿

在金融體系某些角落，槓桿率尚未升到觸發警鈴的程度。例如，目前美國家庭借貸水準比2007年還低，而非金融業整體的企業借貸水準也普普。

然而，與AI相關的槓桿創投投資與日俱增，歐美國家政府的債務也多到爆表。金融業槓桿率已升高，主要受私募股權和信用貸款驅動，股市的融資交易水準也已暴增。

金恩說：「金融業紛紛運用槓桿，正餵飽短期融資和避險基金。」他認為，這些流動性把資產價格推得更高，尤其現在被動式基金也為市場動能推波助瀾。

三、瘋狂

在股市狂歡派對中，瘋狂實例不勝枚舉。例如，AI軟體與大數據分析公司Palantir股價最近狂飆，預期本益比直逼230倍；媒體報導最近指出，十家至今虧本經營的AI新創公司，如今估值合計將近1兆美元；美國汽車零件商First Brands傳出倒閉消息之前，總負債120億美元當中，有超過20億美元的資金莫名蒸發，卻未告知債權人。

另一令人關切的現象，是所謂「評等比價」（ratings shopping）重現江湖--資本家選購「隱惡揚善」的信用評價。瑞銀董事長凱勒警告，這將導致「系統系風險山雨欲來」。

AI泡沫何時爆？怎麼爆？

儘管AI泡沫具備以上三元素，但索爾金認為，1929年美股崩盤歷史未必會重演。

索爾金預料，一波金融市場修正在所難免，但未必會伴隨著1930年代式的經濟大蕭條，因為主要國家央行已記取歷史教訓，為了遏止經濟沉淪，勢必會在金融體系挹注流動性，如同2008年金融海嘯和2020年新冠疫情爆發後的反應。

無論如何，在泡沫看似蠢蠢欲爆期間，投資人務必注意兩件事。

首先，這波科技股狂熱或許還有進一步奔馳的空間，畢竟投資人已認定萬一出事Fed必將「護盤」，況且目前非AI企業盈餘強健，AI技術也是真材實料，儘管估值太狂。

其次，長遠觀之，泡沫總是會洩氣，通常是在眾人疏於察覺時發生。在公開交易市場，那可能是轟然一聲爆炸；在私募金融圈（如今在AI融資扮演重要角色），通常是一段漫長、緩緩消風的過程。

無論如何，投資人應持續觀察槓桿和流動性，並謹記有些瘋狂舉止總是在事後回顧才恍然大悟。

AI 金融海嘯 利率

