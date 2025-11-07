我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

iPhone 18成本壓力爆表 台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨台積電晶片大幅漲價的挑戰。(路透)
蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨台積電晶片大幅漲價的挑戰。(路透)

蘋果下一代旗艦機iPhone 18可能面臨晶片成本大幅上升的挑戰。根據科技媒體MacRumors引述知名爆料人士yeux1122的消息，台積電已通知主要客戶，為反映龐大資本支出與初期良率的挑戰，自2026年起，次世代2奈米與5奈米以下先進製程將全面漲價約3%至10%，其中以2奈米製程的漲幅最高，整體生產成本恐較現行3奈米製程高出至少50%。

這意味將用於明年問世iPhone 18 Pro系列的A20晶片，可能成為蘋果歷來最昂貴的處理器。台積電2奈米製程首度採用環繞閘極（GAA）電晶體技術，雖能大幅提升效能與功耗效率，但製程複雜度與設備成本投入也同步飆升。

量產後單顆2奈米行動晶片的價格預估高達280美元左右，約為現行A18晶片成本的六倍。市場估計A18的成本約占整機物料成本的10%。

如果蘋果選擇不將漲價轉嫁給消費者，該元件將成為iPhone全機中最昂貴組件，對利潤率造成顯著衝擊。

業界分析指出，蘋果可能延續過往策略，僅在iPhone 18 Pro與Pro Max等高階版本搭載採2奈米製程的A20晶片，標準版iPhone 18及傳聞中的iPhone Air則沿用成熟製程且成本較低的3奈米A19晶片，以維持利潤，並堅守不調漲基本款售價的市場策略。

iPhone 台積電

上一則

美年底購物季銷售額 估將首度突破1兆元 但2數據下滑

下一則

墨比爾斯：「川習會」貿易協議 美國是贏家、看好中國後市

延伸閱讀

蘋果擬年砸10億美元採GoogleAI模型 把Siri變聰明

蘋果擬年砸10億美元採GoogleAI模型 把Siri變聰明
Google最強AI晶片 未來幾周內發布

Google最強AI晶片 未來幾周內發布
誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳

誤踏地緣政治陷阱的黃仁勳
荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

荷蘭政府預期 安世中國廠將在「幾天內」恢復晶片供應

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切