快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

AI對就業影響浮現 美國10月裁員人數創逾20年來同期最大

編譯易起宇／綜合外電
最新數據顯示，美國10月企業宣布裁員人數創下逾20年來同期最多，主因包括引進AI。（路透）
最新數據顯示，美國企業今年10月宣布裁員人數創下逾20年來同期最大，顯示出人工智慧（AI）正在重塑各行各業，以及企業加速削減成本。

人力資源公司Challenger, Gray & Christmas表示，美國企業10月總計宣布將裁員15萬3,074人，主要受科技和倉儲業帶動，人數是去年同期的近三倍，並是自2003年10月來同期最多，當時帶來類似變革的是手機進步。

該公司表示，「雖然有些產業在進行疫情雇用熱潮後的校正，但這一波裁員是來自於採納AI、消費者和企業支出的軟化，以及成本高漲導致的勒緊褲帶和凍結雇用」，「這些被裁員的人將發現要快速找到新工作變得不容易，這可能進一步放緩勞動市場」。

美國企業今年來的裁員人數已超過100萬人，為疫情爆發以來最多。同一期間，美國企業宣布的招募計畫數量則寫下2011年來最少，截至10月為止宣布的季節性招募計畫也創下2012年開始追蹤來最低。

Challenger表示，「看到11月的降息和強勁數據，企業有可能會進行遲來的暫時增聘員工，但在現在這個時點，我們不期待2025年會有一個強勁的季節性招募環境」。

裁員 疫情 AI

