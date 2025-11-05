我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

蘋果傳明年推低價Mac 叫陣Chromebook

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果預期明年推售價600美元筆電，拉攏Chromebook、Windows用戶。（路透）
蘋果預期明年推售價600美元筆電，拉攏Chromebook、Windows用戶。（路透）

知情人士透露，蘋果公司（Apple）正準備首度進軍平價筆記型電腦市場，可能明年上半年推出售價約600美元的平價Mac筆電，以吸引原本使用Chromebook或Windows入門級個人電腦（PC）的消費者改投蘋果陣營，象徵向來專注經營高階市場的蘋果，策略轉向，有望掀起一波買氣。

彭博資訊報導，這款內部代號為「J700」的平價筆電產品，目前在蘋果內部積極測試，並由海外供應商進行早期生產，計畫明年上半年推出。蘋果發言人不予置評。

蘋果這款平價Mac筆電將搭載iPhone用的處理器，配備低階LCD螢幕，螢幕尺寸可能為目前Mac產品線最小，略小於MacBook Air的13.6吋，規畫售價能壓在1000美元以內。

現在蘋果便宜的Mac筆電是999美元的M4 MacBook Air，學生優惠價降至899美元。相較下，Chromebook最低售價只要幾百美元，高階版才會到約600美元。

此舉象徵向來聚焦高階裝置的蘋果，策略出現重大轉變，並將是蘋果首次在Mac產品採用iPhone處理器，而非專為電腦設計的晶片。但內部測試已顯示，要裝在平價Mac筆電的智慧手機晶片，性能已超越數年前的優化版M1晶片。

供應鏈方面，廣達在蘋果Macbook代工組裝占有重要地位，且在非蘋及Chromebook代工更是手握全球多家品牌大廠訂單，今年第3季筆電代工出貨量約季增1到3％，預估今年全年出貨動能可望成長個位數水準。法人預期，隨著加徵關稅議題逐漸淡化，未來筆電出貨將重回旺季水準，成長動能可期。

精元通吃蘋果及非蘋陣營，其中，蘋果為最大客戶，隨蘋果推出新品，有望為後市挹注新動能。

可成隨著蘋果擬擴大筆電產品線，有望獲得更多筆電機殼訂單，可望挹注業績回溫。

iPhone 供應鏈 關稅

上一則

xAI成立特殊目的實體 奇招隱藏AI巨債

下一則

美國10月小非農數據 就業市場有回穩跡象

延伸閱讀

廣東「溫柔野豬」暴紅 愛吃蘋果、通人性 還會點頭鞠躬

廣東「溫柔野豬」暴紅 愛吃蘋果、通人性 還會點頭鞠躬
路透：中國下令新設數據中心停用外國AI晶片

路透：中國下令新設數據中心停用外國AI晶片
Nvidia H20市占降至零…超微MI308 AI晶片獲得輸中國許可

Nvidia H20市占降至零…超微MI308 AI晶片獲得輸中國許可
只要約600美元？蘋果傳明年上半推低價Mac筆電 叫陣Chromebook

只要約600美元？蘋果傳明年上半推低價Mac筆電 叫陣Chromebook

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽