我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

比特幣5日稍早一度重挫超過7%，跌破10萬美元大關，是6月以來首次失守這一關卡，而加密貨幣市場在單日共有超過48萬人爆倉。不過彭博資訊分析，比特幣這波頹勢並非是槓桿部位導致市場崩跌，而是「巨鯨大戶」一直在賣出。

比特幣從一個月前創下的12.62萬美元歷史高點回檔，迄今已下跌逾20%，等於陷入空頭走勢。儘管比特幣在5日盤中跌幅收斂至4%，報102238美元，但仍在努力尋找止跌的支撐水準。

乙太幣一度下跌15%，稍後跌幅收斂至5%，報3331美元；多個競爭幣也出現類似跌勢，今年來不少流動性較低的加密貨幣跌幅已超過五成。

與引發10月崩跌的拋售不同，當前跌勢是由現貨市場遭遇持續賣壓所驅動，而非以往通常由期貨市場的強制平倉所驅動。這代表加密貨幣交易人士近期的預期模式發生轉變。

風向變了 大戶單月拋售40萬枚比特幣

根據10x Research主管蒂倫的說法，長期持幣者在過去一個月內拋售約40萬枚比特幣，市值約450億美元，導致市場失衡。

Coinglass數據顯示，過去24小時，全球共有48.7萬人爆倉（遭到強制清算） ，爆倉總金額超過20億美元。然而，這一遭到強制平倉的金額，與上個月暴跌時高達190億美元的強制平倉相比，規模遠小得多。

比特幣期貨的未平倉量依然低迷，而選擇權交易者一直在透過賣權押注下行風險，預期比特幣可能會跌至8萬美元。

由於槓桿部位相對溫和，市場焦點轉向那些選擇賣出的長期持有者。

K33 研究主管隆德表示：「過去一個月內有超過31.9萬枚比特幣被重新啟用，其中多數來自持有6到12個月的錢包，這顯示是從7月中以來的明顯獲利了結。」「雖然部分轉移屬於內部錢包調整，但很大一部分反映的是實際賣出。」

如果10月的暴跌是由爆倉、被迫拋售所致，那麼最新一波回檔更令人警覺到市場信心正在消退。蒂倫指出，長期持有者賣出與新買家進場之間的不平衡，正逐漸影響市場方向，而不僅僅是影響氛圍。

在今年稍早，蒂倫曾觀察到，持有1000至1萬枚比特幣的「巨鯨大戶」開始大量出脫，即便當時機構投資者試圖吸收供應，而這已導致比特幣在夏季呈現震盪盤整。但從10月10日崩盤以來，整體需求已經減弱。他說：「一些鏈上指標出現跌破，很多人帳面虧損，不得不平倉。」

去槓桿與拋售潮或許持續至明年春季 比特幣恐下探至8萬美元

總體來看，持有100至1000枚比特幣的中型持有者累積的加密貨幣已急遽萎縮，「巨鯨就是不買了」。

展望未來，蒂倫警告這波去槓桿與拋售潮可能會持續到明年春季。在2021至2022年的熊市中，大戶在近一年的時間裡拋售了超過100萬枚比特幣，而蒂倫認為這種規模可能會重演。「如果這次的速度類似，我們可能還要面對至少六個月的壓力。」

蒂倫並不預期會出現災難性暴跌，但認為仍有下跌空間，「預期市場會進入整理階段，甚至可能再小幅下探。我的最大下跌目標是8.5萬美元。」

Fairlead Strategies創辦人史塔克頓本周稍早指出，比特幣已跌破200日移動平均線，顯示短期內可能還有更多下行空間。她的技術分析顯示，比特幣下一個可靠的支撐位約在94200美元附近。

Lumida Wealth投資長阿胡盧瓦利亞表示，雖然從技術面來看，比特幣目前正處於熊市邊緣，但資深的加密貨幣投資人多年前經歷過更劇烈的跌幅。「對這個資產類別的老手來說，這不算什麼大事」，「我認為這只是一次洗盤。」

比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

比特幣 加密貨幣 熊市

上一則

美元指數突破100大關 攀3個月來高點 亞幣低迷

下一則

日本熊害延燒 防熊噴霧商Tiemco意外成迷因股

延伸閱讀

美元指數突破100大關 攀3個月來高點 亞幣低迷

美元指數突破100大關 攀3個月來高點 亞幣低迷
美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元
川普二度當選將滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪

川普二度當選將滿一年 金融市場經歷關稅和TACO驚濤駭浪
理財百科／抗通膨 富爸爸作者：掌握這4種資產

理財百科／抗通膨 富爸爸作者：掌握這4種資產

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉