我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

Fed下月降息？內部歧異擴大 學者：決策委員會已不篤定

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國聯準會（Fed）決策官員對當前經濟情勢以及所面對的風險，看法仍相當分歧，加上政府關門造成經濟數據空窗期，使官員們在12月Fed決策會議之前的爭議益發激烈。

理事庫克3日表示，Fed的就業與通膨兩大使命都面臨更高的風險，使12月會議可能降息依然「存在」，但並非鎖定。她指出，雖然目前勞動市場「仍然堅實」，但「維持過高利率，使勞動市場大幅惡化的可能性升高」。

她同時也表示，「降息太多，將使通膨預期脫錨的可能性增加」，盡管目前「大部分長期通膨預期仍然偏低而且穩定；「目前雙重使命的處境相當緊張，我注意到雙方面的風險」。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（鴿派，今年無投票權）也提出類似觀點；她認為10月底Fed降息，是為阻止勞動市場弱化而買下另一份「保險」，對於12月是否再次降息則持「開放心態」。

戴利表示，「如果為了使通膨降到2%，而以數百萬個工作機會作為代價，這是我們絕對要避免的事」。她也表示，通膨仍然太高，Fed必須做出「平衡這些風險」的決策。

艾維克合夥公司經濟學者古哈表示，兩位官員的發言相當於證實，「決策委員會的整體方向已經轉變成12月降息並不像之前那樣篤定，而且較不確定」；兩位官員「都以擔憂勞工而展現鴿派立場」，顯示Fed於12月降息的機率比暫停降息高出一倍，與利率期貨市場的預期大致相當。

「川派」新任理事米倫在彭博電視訪問中，再度表示他主張大幅降息。另一名理事沃勒也指出，他覺得短期利率正約束經濟，因此利率有進一步下降空間。

然而，今年有投票權的芝加哥聯準銀總裁古斯比（鷹派）和堪薩斯聯準銀總裁施密德（鷹派），都因為擔心通膨仍遠高於2%目標，因此對進一步降息持懷疑態度。施密德另指出，股市居高但垃圾債發行額激增，顯示當前貨幣政策只有低度的約束力。他在上次會議中贊成維持利率不變，反對降息。

至於今年都沒有決策投票權的達拉斯聯準銀總裁羅根及克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克，也都反對降息；亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克（今年無投票權）同樣不放心再進一步降息。

降息 利率 投票

上一則

AI飆股Palantir估值過高 市場擔憂

下一則

美元指數突破100大關 攀3個月來高點 亞幣低迷

延伸閱讀

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元

美元因降息疑慮和避險需求上漲 比特幣跌破10萬美元
美債5年來最佳 投資人認錯搶買 打臉「拋售美國」

美債5年來最佳 投資人認錯搶買 打臉「拋售美國」
美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位

美債本周被鮑爾3個字打趴 12月Fed降息有賴2條件到位
Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法

Fed再降息1碼 12月起停止縮表 鮑爾反駁12月一定再降利率看法

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉