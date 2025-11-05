我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

AI飆股Palantir估值過高 市場擔憂

編譯葉亭均／綜合報導
AI軟體與數據分析業者Palantir第三季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元。（路透）
AI軟體與數據分析業者Palantir第三季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元。（路透）

AI軟體與數據分析業者Palantir第三季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶動企業與政府對其資料分析服務的需求。然而，由於市場擔憂Palantir在股價飆升後的高估值，4日早盤股價仍下跌逾6%。

Palantir在美股3日盤後公布，上季營收成長63%至11.8億美元，高於分析師平均預估的10.9億美元；本季調整後每股盈餘0.21美元，高於分析師預估的0.17美元。展望本季，預期營收將達13.3億美元，也優於市場預期的11.9億美元。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）表示：「我們現在處於海拔超高位置。沒有人能與我們比肩。」Palantir的成長主要集中在美國市場，占營收大宗，但海外市場表現落後。卡普在投資人會議中坦承：「歐洲市場停滯，拖累了我們整體的成長，但仍是我們業務的重要部分。」

來自美國商業客戶的上季營收年增121%，達3.97億美元；美國政府業務營收年增52%，達4.86億美元。3日正規交易時段，Palantir股價收報每股207.18 美元，創歷史新高，今年來漲幅已超過150%。

不過，市場對AI泡沫的疑慮也隨之升高，截至上周五，Palantir的股價營收比已高達85倍，居標普500指數之冠；根據LSEG數據，Palantir未來12個月預期本益比高達246.2倍，遠高於輝達（Nvidia） 的33.3倍。

D.A. Davidson分析師魯里亞表示，「這些數字完全脫離基本面…這是一家年營收規模40億美元、成長率達63%的公司。市場上沒有任何可比的案例，因此估值才會達到前所未見的水平。」

彭博分析師辛哈表示，投資人可能希望公司能提供更多關於明年的展望，但Palantir這次只針對本季提出預測，「我想大家都希望能聽到一些關於2026年的方向」。

AI 輝達 美股

上一則

任天堂上修年度獲利預測 提升16%

下一則

Fed下月降息？內部歧異擴大 學者：決策委員會已不篤定

延伸閱讀

全球晶片股延續費半賣壓 市值5000億美元就此蒸發

全球晶片股延續費半賣壓 市值5000億美元就此蒸發
簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌

簡直瘋了？「大賣空」貝瑞做空Palantir 再押Nvidia會下跌
AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免
憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉