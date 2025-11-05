AI飆股Palantir估值過高 市場擔憂

AI軟體與數據分析業者Palantir第三季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元。（路透）

AI 軟體與數據分析業者Palantir第三季營收高於分析師預期，並將全年營收展望調升至44億美元，看好AI的快速普及並帶動企業與政府對其資料分析服務的需求。然而，由於市場擔憂Palantir在股價飆升後的高估值，4日早盤股價仍下跌逾6%。

Palantir在美股 3日盤後公布，上季營收成長63%至11.8億美元，高於分析師平均預估的10.9億美元；本季調整後每股盈餘0.21美元，高於分析師預估的0.17美元。展望本季，預期營收將達13.3億美元，也優於市場預期的11.9億美元。

Palantir執行長卡普（Alex Karp）表示：「我們現在處於海拔超高位置。沒有人能與我們比肩。」Palantir的成長主要集中在美國市場，占營收大宗，但海外市場表現落後。卡普在投資人會議中坦承：「歐洲市場停滯，拖累了我們整體的成長，但仍是我們業務的重要部分。」

來自美國商業客戶的上季營收年增121%，達3.97億美元；美國政府業務營收年增52%，達4.86億美元。3日正規交易時段，Palantir股價收報每股207.18 美元，創歷史新高，今年來漲幅已超過150%。

不過，市場對AI泡沫的疑慮也隨之升高，截至上周五，Palantir的股價營收比已高達85倍，居標普500指數之冠；根據LSEG數據，Palantir未來12個月預期本益比高達246.2倍，遠高於輝達 （Nvidia） 的33.3倍。

D.A. Davidson分析師魯里亞表示，「這些數字完全脫離基本面…這是一家年營收規模40億美元、成長率達63%的公司。市場上沒有任何可比的案例，因此估值才會達到前所未見的水平。」

彭博分析師辛哈表示，投資人可能希望公司能提供更多關於明年的展望，但Palantir這次只針對本季提出預測，「我想大家都希望能聽到一些關於2026年的方向」。