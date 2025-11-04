巴隆估算 波克夏上季可能又開始賣蘋果持股

波克夏上季可能又賣出蘋果股票約3500萬股，規模約80億美元。（美聯社）

波克夏 公司（Berkshire Hathaway）可能第3季又開減碼對蘋果（Apple）和美國銀行（Bank of America）的持股。

巴隆周刊指出，從10-Q文件可見部分線索，可推測波克夏可能已出脫部分持股。

巴隆估計，波克夏可能賣出蘋果股票約3500萬股，與上周日針對公司財報所做的預測相符。波克夏的3000億美元股票投資組合中，也可能減持美國銀行5000萬至1億股。

真相將在11月14日揭曉，屆時波克夏將公布13-F報告，詳細列出美股持股變化。

目前可知的是，波克夏上季共賣出價值124億美元的股票，實現稅前收益104億美元，顯示出售的持股享有驚人的漲幅。

「股神 」巴菲特 2021年致股東信中披露的前15大持股成本資料來看，波克夏在蘋果和美國銀行的持股帳面上都有相當可觀的未實現獲利。

巴隆估計，10-Q報告顯示，波克夏在消費類股的成本基礎減少12億美元。若以蘋果每股成本約35美元來推算，這表示波克夏可能已賣出約3500萬股蘋果股票。以上季蘋果股價平均約230美元計算，相關出售金額約達80億美元。

巴菲特2024年已將蘋果持股從原本的10億股減碼約2/3。波克夏第2季再賣出2000萬股，截至6月30日仍持有2.8億股，市值約750億美元。依過去紀錄，巴菲特一旦開始減持一檔持股，往往會連續多季持續調節。