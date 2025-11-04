我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

AI概念股率美科技股重挫 華爾街CEO預告健康修正在所難免

編譯劉忠勇／綜合外電
AI飆股Palantir財報財測均優於預期，股價卻大跌，充分展現投資人對價位過高的疑慮。（路透）
AI飆股Palantir財報財測均優於預期，股價卻大跌，充分展現投資人對價位過高的疑慮。（路透）

美國股市周二全面下挫，科技股和加密幣首當其衝，華爾街多位高層警告投資人應做好市場回測準備，投資人對價位過高的疑慮再起。

道瓊工業指數收低251.44點，跌幅0.5%，報47,085.24點；史坦普500指數收跌80.42點，跌幅1.2%，報6,771.55點；那斯達克綜合指數重挫486.09點，跌幅2.0%，報23,348.64點。史坦普500指數和那斯達克綜合指數均創下10月10日以來最大單日跌幅。

費城半導體指數大跌4%，英特爾（Intel）崩跌6.3%，輝達（NVIDIA）大跌近4%，台積電ADR也跌3.6%。

Capital Group、摩根士丹利和高盛集團的CEO均指出回調可能是健康的走勢。摩根士丹利執行長皮克（Ted Pick）周二在香港表示，股市很容易出現回測，風險包括：貿易緊張局勢、泡沫疑慮和信用債市場的問題。

另外，有跡象顯示聯準會（Fed）下個月可能不會再降息，也令投資人不安。Fed理事庫克說Fed下個月「可能採取行動」。另外兩位官員戴莉(Mary Daly)和古斯比(Austan Goolsbee)則表示，在評估勞動市場放緩和通膨高

於目標水準之際，他們抱持開放態度。美國10年期公債上漲，殖利率從周一的4.106%降至4.09%。

道富投資管理歐洲投資策略與研究主管卡薩姆(Altaf Kassam)表示，地緣政治緊張局勢和政府債務水準也令投資人承壓。他說，在財報季期間，這類風險退居次要位置。

Capital Advisors執行長哈特菲爾德(Jay Hatfield)表示，隨著財報季結束，投資人賣出一些科技股轉進其他有吸引力的公司的股票，這種情況很常見。

科技七雄中有六檔和人工智慧（AI）相關的成長股下跌。比特幣跌破10萬美元。

Horizon Investment Services 執行長Chuck Carlson說：「很多公司的價位都過高，他們的獲利狀況良好，但並不出色，」他說：「這就是獲利了結的一個原因。」

Glenmede投資策略和研究主管普萊德（Jason Pride）說：「這是一場豪賭，我認為市場正開始視為一場豪賭。在投資者能夠確認支出規模能由未來收入證明是合理的之前，我們可能會看到這些股票出現很大波動。」

AI概念股Palantir大跌7.9%，儘管該公司第3季營收超出分析師預期，且調高全年業績展望，投資人擔心該公司價位過高，AI漲勢也難以為繼。

「大空頭」貝瑞旗下基金Scion Asset Management披露持有輝達和Palantir Technologies Inc.看跌部位。

Uber大跌5.1%，此前該公司發布的第3季經營收入不及預期，經調整後獲利預測也低於預估。

在史坦普500指數的 11 大類股中，科技股跌幅最大，下跌 2.3%。金融股領漲。

史坦普500 AI 那斯達克

上一則

輝達押注南韓26萬顆晶片 韓AI官員揭黃仁勳說法 真正原因曝光

下一則

AMD財報／上季營收大增36%本季財測也超標 但未驚艷投資人盤後跌3%

延伸閱讀

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?
憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%

憂AI估值過高 恐懼翻湧 費半、那斯達克下殺逾1%
恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股基本面有撐

恐受美AI泡沫疑慮拖累？專家：亞洲科技股基本面有撐
歐亞10月PMI 陷入景氣萎縮陰影

歐亞10月PMI 陷入景氣萎縮陰影

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉