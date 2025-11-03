我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

地方選舉民主黨大獲全勝…今日你應知道5件事

Alphabet開啟AI投資閘門 Nvidia股東笑了：點火8.5兆元市值夢

編譯季晶晶／綜合外電
AI黃金浪潮來襲，分析師估輝達市值可能衝至8.5兆美元。(路透)
AI黃金浪潮來襲，分析師估輝達市值可能衝至8.5兆美元。(路透)

隨著全球企業掀起新一波人工智慧（AI）基礎設施投資熱潮，Google母公司Alphabet上周公布財報時宣布，將大幅增加資本支出，以滿足雲端與AI運算需求。這項決策不僅彰顯AI應用快速滲透的趨勢，也讓主要供應商輝達（Nvidia）成為最大受益者，至少有一位分析師預期其市值有望再添數兆美元。

Alphabet單季營收首破1,000億美元，營收與獲利雙雙優於預期，並上修全年資本支出至910億至930億美元，高於原預估的850億美元，以因應AI需求成長。上季240億美元支出中，約六成用於伺服器、四成投入資料中心與網路設備，顯示AI算力需求依舊強勁。

輝達GPU與系統是AI伺服器的核心組件，Alphabet的擴支被視為輝達大利多。輝達長期為Alphabet、微軟、Meta與亞馬遜等雲端巨頭供應高效能AI平台，這些客戶近期財報均顯示仍積極加碼AI支出，成為預測輝達後續需求的重要指標。

市場樂觀情緒促使Loop Capital Markets周一調高輝達目標價，自250美元大幅上調至350美元，意味較周一收盤價206.88美元，還有近70%上漲空間，隱含市值上看8.5兆美元。

分析師Ananda Baruah指出：「我們正邁入生成式AI應用的下一波黃金浪潮，輝達站在需求爆發的最前線。」他並預期，輝達Blackwell架構GPU在未來12至15個月內出貨量可望翻倍，並受惠平均售價提升。

Rosenblatt證券也將輝達目標價上調至240美元，指公司至2026年的Blackwell晶片訂單規模超過5,000億美元。分析師Kevin Cassidy補充，輝達的AI平台正快速擴張至超大規模資料中心以外市場，展現驚人滲透力。

輝達股價今年已上漲逾50%，表現優於費城半導體指數的45%。雖面臨超微（AMD）與部分客戶自研晶片競爭，但市場普遍認為輝達技術優勢明顯。執行長黃仁勳預估，全球AI基礎建設支出到2030年可能達4兆美元。

輝達 AI

上一則

黃仁勳點石成金 Amkor股價狂飆17% 還有64%潛在上漲空間

下一則

星巴克賣掉中國事業了 博裕資本40億美元買下多數股權

延伸閱讀

黃仁勳遊說碰壁 川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷中

黃仁勳遊說碰壁 川普顧問在川習會前一致反對Blackwell晶片銷中
美股早盤／利多連發 Nvidia帶頭衝 四大指數開高

美股早盤／利多連發 Nvidia帶頭衝 四大指數開高
搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資

搶到頭香…微軟獲准出口Nvidia AI晶片至阿聯 加碼投資
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫1個月 選店藏巧思

黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫1個月 選店藏巧思

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉