Alphabet開啟AI投資閘門 Nvidia股東笑了：點火8.5兆元市值夢

AI黃金浪潮來襲，分析師估輝達市值可能衝至8.5兆美元。(路透)

隨著全球企業掀起新一波人工智慧（AI ）基礎設施投資熱潮，Google母公司Alphabet上周公布財報時宣布，將大幅增加資本支出，以滿足雲端與AI運算需求。這項決策不僅彰顯AI應用快速滲透的趨勢，也讓主要供應商輝達 （Nvidia）成為最大受益者，至少有一位分析師預期其市值有望再添數兆美元。

Alphabet單季營收首破1,000億美元，營收與獲利雙雙優於預期，並上修全年資本支出至910億至930億美元，高於原預估的850億美元，以因應AI需求成長。上季240億美元支出中，約六成用於伺服器、四成投入資料中心與網路設備，顯示AI算力需求依舊強勁。

輝達GPU與系統是AI伺服器的核心組件，Alphabet的擴支被視為輝達大利多。輝達長期為Alphabet、微軟、Meta與亞馬遜等雲端巨頭供應高效能AI平台，這些客戶近期財報均顯示仍積極加碼AI支出，成為預測輝達後續需求的重要指標。

市場樂觀情緒促使Loop Capital Markets周一調高輝達目標價，自250美元大幅上調至350美元，意味較周一收盤價206.88美元，還有近70%上漲空間，隱含市值上看8.5兆美元。

分析師Ananda Baruah指出：「我們正邁入生成式AI應用的下一波黃金浪潮，輝達站在需求爆發的最前線。」他並預期，輝達Blackwell架構GPU在未來12至15個月內出貨量可望翻倍，並受惠平均售價提升。

Rosenblatt證券也將輝達目標價上調至240美元，指公司至2026年的Blackwell晶片訂單規模超過5,000億美元。分析師Kevin Cassidy補充，輝達的AI平台正快速擴張至超大規模資料中心以外市場，展現驚人滲透力。

輝達股價今年已上漲逾50%，表現優於費城半導體指數的45%。雖面臨超微（AMD）與部分客戶自研晶片競爭，但市場普遍認為輝達技術優勢明顯。執行長黃仁勳預估，全球AI基礎建設支出到2030年可能達4兆美元。