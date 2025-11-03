美股收盤／史坦普500和那斯達克續漲 亞馬遜奪OpenAI大單助推AI熱潮

紐約證交所交易員。（路透）

美股史坦普500指數與那斯達克指數周一（3日）收漲，亞馬遜 與OpenAI 的合作協議提振了AI相關股票的表現，掩蓋了ISM報告顯示美國製造業持續疲軟的影響。

道瓊工業指數3日收盤下跌226.19點，跌幅0.48%，收報47,336.68點；史坦普500指數上漲11.77點，漲幅0.17%，收6,851.97點；那斯達克指數上漲109.77點，漲幅0.46%，報23,834.72點。

費城半導體指數上漲42.31點，漲幅0.59%，報7,270.97點。

科技及科技相關公司帶動那斯達克指數上漲。醫療保健公司聯合健康集團（UnitedHealth Group）和Merck & Co分別重挫2.3%和4.1%，拖累道瓊指數走低。

史坦普500指數的11個主要類股中，非必需消費品類股漲幅最大，材料類股跌幅最大。

美股「科技七雄」指數上升1.2%，觸及紀錄高點。

亞馬遜股價大漲4%，該公司宣布與OpenAI達成一項價值380億美元的協議，允許這家ChatGPT開發商在亞馬遜網絡服務（AWS）的雲端基礎設施上運作並擴展其AI工作負載。

這筆交易進一步帶動了近六個月來支撐股市上漲的AI熱潮。美股科技七雄中的五家公司上周公布財報，揭露有正面AI進展的公司表現最為突出。

輝達（Nvidia）股價上漲2.2%，之前美國總統川普表示，該公司最先進的晶片將留給美國公司使用，禁止出口到中國和其他國家。

周末，白宮公布川普和中國國家主席習近平達成的協議細節，該協議旨在緩和世界前兩大經濟體之間的貿易戰。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「亞馬遜的交易和其他併購消息提振了市場，而且你知道，我們在周末收到了一些略微正面的消息，包括有關中國貿易情勢的消息和聯準會 官員的一些鴿派言論。但是這絕對是一個由大型科技和半導體公司主導的市場，而且在整個牛市期間幾乎一直如此。」

由於政府持續停擺，官方經濟數據仍然匱乏，但供應管理協會（ISM）和史坦普全球發布的採購經理人指數（PMI）顯示，美國工廠仍在努力因應川普關稅政策帶來的不確定性。根據周一公布的數據，ISM製造業指數下降0.4，至48.7。該指數低於50意味著產業景氣萎縮。

美國最高法院預定周三聽取有關川普關稅措施合法性的辯論。

由於聯準會上周已經一如預期降息，而由於聯邦政府持續關門導致欠缺經濟指標，聯準會的下一步行動變得愈來愈不明朗。

美國ADP全國就業指數預定周三公布，該指數可望揭露美國勞動力市場的狀況。

聯準會官員發表了觀點相互矛盾的談話，理事米蘭主張進一步降息，舊金山聯準銀行總裁戴利表示，應該對12月降息可能性「保持開放態度」，但芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，在通膨率遠高於聯準會2%目標的情況下，他對進一步降息持謹慎態度。