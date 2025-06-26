美股最錢線／就業市場放緩 消費者擔憂加劇

消費者對勞動市場前景的擔憂正在加劇。6月消費者信心調查顯示，認為就業機會「充足」的受訪者有29.2%，低於5月的31.1%。同時，有18.1%的消費者表示工作「難找」，略低於上個月的18.4%。

這些看似無關緊要的細節，卻使得「消費者信心」和「勞動市場差異」兩者之間的差距在6月降至僅11.1個百分點。這是2021年3月以來的最小差距，當時就業市場正從疫情 爆發中復甦。再加上數據出乎意料地強勁，這一點值得關注。

目前的情況與2022年的「情緒衰退」不同。當時消費者對經濟狀況的感受比實際數據顯示的更糟；而這次消費者並沒有誤解：目前各地勞動市場都出現了明顯的放緩跡象。

每周失業救濟金申請人數徘徊在8個月高點；持續申領失業救濟金的人數接近2021年11月以來的最高水平，顯示工人找工作的時間正在加長；招募率接近十多年來的最低水準。勞動市場某些群體的前景，例如科技工作者和應屆大學畢業生，比疫情前更糟糕。

富國銀行資深經濟學家昆蘭在給客戶的報告中寫道：「消費者並沒有忽視勞動市場失去的動力。」

勞動市場前景疲軟導致消費者信心指數在5月大幅反彈後，6月意外下降。但或許更重要的是，這也是一些人呼籲聯準會 考慮盡快降息 的原因之一。

聯準會理事鮑曼在6月23日的演講中指出，雖然勞動市場顯示出強勁跡象，但「似乎缺乏活力」，「由於通膨持續向2%靠攏，總需求疲軟，且勞動市場出現脆弱跡象，我認為我們應該更加重視未來就業目標的下行風險。」

然而，由於有7位官員預測今年不會降息，8位預測降息兩次，關於通膨上升或勞動市場疲軟將在未來幾個月左右聯準會的政策決定，存在著明顯的爭議。聯準會主席鮑爾本周強調，聯準會「完全有能力等待」利率調整。