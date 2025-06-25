史指平盤作收 歷史高點近在咫尺 道指跌逾百點

本周至今，由於伊朗上周末對美國攻擊的回應比預期溫和，史指上漲超過2%。 (路透)

史坦普500指數收盤持平，投資人關注史指能否重返歷史高點。

史指微跌0.02點收6092.16點；那斯達克指數上漲61.02點或0.31%收1萬9973.55點。道瓊工業指數下跌106.59點或0.25%收4萬2982.43點。

人工智慧(AI )寵兒輝達上漲4.33%，創下歷史新高。谷歌母公司Alphabet和晶片製造商AMD分別上漲2.34%和3.59%。

史指較2月19日創下的盤中最高點6147.43點距離不到1%，也可望觸及6144.15點的歷史收盤高點。此外，那指僅較去年12月的歷史高點下跌1%多一點。

本周至今，由於伊朗上周末對美國攻擊的回應比預期溫和，史指上漲超過2%。隨後，川普總統宣布的停火也提振了股市，因為投資人鬆了一口氣，認為這場衝突不會擾亂全球原油供應。

華爾街股市創下歷史新高之際，貿易緊張局勢有所緩解，伊朗和以色列在中東的停火協議似乎正在持續。停火協議24日生效，但進展並不順利，以色列和伊朗在協議宣布數小時後就互相指責對方違反了停火協議。

Concurrent Asset Management首席投資策略師班奈特(Leah Bennett)表示：「市場正上演著一場長期利多因素與周期性利空的較量。長期利多因素應該會對資產價格產生長期積極影響，如AI、機器人技術、加密貨幣 以及許多其他技術創新；而周期性利空則可能引發政策失誤。如今，前者似乎占了上風。」

史指4月一度較歷史高點下跌逾20%，因為投資人擔心美國提高關稅將導致全球經濟陷入衰退。然而，即使有這些擔憂，勞動力和通膨數據仍然保持強勁。

在經濟方面，投資人分析了新屋銷售數據，該數據創下2024年10月以來的最低水準。

史指可能即將再次創下歷史新高。然而，Worth Charting執行長兼創辦人沃斯表示，雖然科技股是市場整體漲幅的很大一部分，但仔細觀察個股就會發現，科技股距離突破仍有很長的路要走。

他表示，科技股的反彈「僅限於少數幾家創下新高的大公司」，「有趣的是，如果觀察一下科技股目前的水平，並將其稱為歷史高點，相對於2月18日的市場峰值，我們知道它已經突破並創下了新高。」

他說，「話雖如此，相對而言，科技股在過去12個月的表現實際上遜於大盤，縱然幅度很小，但事實就是如此。」

他指出，在構成科技類股的69檔成分股中，只有5支自2月18日創下高點以來有所上漲，「雖然該類股創下新高，而平均股價下跌了7%，但自2月以來，該類股的中位數股價仍下跌5.5%。」

科技類股今年至今上漲5.7%，過去三個月上漲約14.5%，因為人們對科技和AI產業的熱情再次高漲。

萬事達卡正在加入由區塊鏈公司和穩定幣發行商Paxos創立的穩定幣聯盟Global Dollar Network，並新增對PayPal穩定幣(PYUSD)和新推出的Fiserv穩定幣(FIUSD)的支援。Robinhood、Galaxy和加密貨幣交易所Kraken也是該聯盟的成員。萬事達卡將繼續支援Circle的USDC。

隨著白宮批准加密貨幣產業進行創新，以及穩定幣立法在國會持續推進，人們對穩定幣的興趣今年激增。川普總統表示，他希望在8月休會前準備好一份法案並簽署。

萬事達卡、Visa和其他支付類股票近期均遭拋售，因為人們擔心穩定幣可能會蠶食其手續費收入。但許多華爾街分析師表示，這些擔憂可能被誇大了。

萬事達卡產品長藍伯特(Jorn Lambert)在最新聲明中表示，「消費者和商家採用便利、安全、可靠的解決方案，我們認為穩定幣不會破壞這種動態；事實上，它們反而會強化這種動態。」「預計在大多數情況下，消費者和企業將繼續使用法定貨幣透過萬事達卡支付，但受監管的穩定幣無疑是數位支付發展的一部分。」

摩根史坦利財富管理主管史凱利(Daniel Skelly)表示，隨著股市徘徊在歷史高位，投資人應該考慮進一步分散投資，「隨著史指已從4月低點反彈超過25%，自滿情緒可能是投資者最大的敵人。雖然AI的採用、監管鬆綁和其他潛在的催化劑處處皆是，但可能要到2026年才會真正發揮作用。」