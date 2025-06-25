鮑爾暗示至少9月底前不會考慮降息 關鍵在6、7月通膨數據

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。（歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 24日被國會議員拷問為何遲不降息 時，暗示由於關稅 引發的通膨風險，可能至少9月之前都不會考慮降息，6、7月的通膨數據將尤其重要。他也認為，美元地位依然完整無缺，「美元衰落論」太過頭了。

儘管Fed理事沃勒和金融監管副主席鮑曼都支持7月降息，但鮑爾出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會時，拒絕具體評論7月降息的可能性，也不會評論Fed同僚的意見，重申決策官員必須觀察更多關稅是否助長通膨升速的資訊，Fed擔心可能重演2021年的物價暴漲情況。

然而，面對眾議員一再逼問降息的準則，他暗示，他在秋季之初之前都不會支持降息，主因是美國總統川普關稅政策造成的通膨風險。

他認為，關稅對消費者物價的影響將在「6月與7月報告」顯現，「隨著我們度過夏季，我們將開始看到這點（關稅的物價影響）」，「如果我們沒有（看到影響），我們完全不排除（關稅對通膨的）轉嫁（效應）將小於我們的料想，若是如此，那將對政策很重要」，但「目前，我們處於先觀望得知經濟可能走向、再考慮調整政策立場的良好位置」。

他說，「現在有很多可能的（經濟發展）路徑」，「我們可能看到通膨沒有我們預期地那麼強，如此就暗示能更快降息」。

鮑爾也表示，若回顧過往，再看看現有數據，能夠合理主張應該降息2碼、達到中立水準，「我們沒這麼做的理由，是我認識所有在Fed外部的專業預測人士，都預期今年通膨將大幅攀揚」，Fed絕大多數成員雖都認為今年稍後降息為適當之舉，但也都提到經濟走向「高度不確定」

他表示，通膨預期已因關稅而上揚，由於美國民眾最近持續經歷居高不下的通膨，通膨預期可能迅速失去錨定的風險居高不下，「我們還沒恢復物價穩定，如果有重大且持續的通膨震撼，我們會慎加因應」，「聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的義務是維持長期通膨預期善加錨定，並且避免物價水準的一次性上揚，演變成長久的通膨問題」」。

鮑爾也說，美元在全球金融體系的主宰地位依然完整無缺，4月美債市場波動並未傷害到美元的地位，美元影響力「衰落的論述太過貿然，也太過頭了」，「我們必須謹慎面對這些快速出現的論述」。

他被問到川普的批評時表示，「那些話語沒有造成影響，我們是在克盡職守」，Fed利率決策不會考量政治。他被問及為何Fed去年9月一口氣降息2碼、而非只降1碼時，回答當時的憂慮是失業率大幅攀揚，而歷史經驗顯示這種幅度的攀升通常伴隨更高的衰退風險，「重點在於勞動市場」，而非政治考量。

此外，鮑爾大致閃避關於租稅和移民政策的問題，只重申美國舉債正走在難以維續的道路上，但不會評論財政政策。鮑爾也被逼問是否認為川普的關稅政策「連貫一致」，只說「這不是我們的職責，我們並非評論或分析總統決策的機構」。