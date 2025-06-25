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分析：川普提名Fed影子主席徒增風險 更不利降息

財經新聞組／綜合報導
川普提早揭露聯準會下一任主席，反而有不利後果。（路透）
川普提早揭露聯準會下一任主席，反而有不利後果。（路透）

美國聯邦儲備委員會(Fed)主席鮑爾24日展開為期兩天的國會聽證會，他因未降息而受到總統川普的抨擊；但根據上個月最高法院的裁決，鮑爾作為聯準會主席的地位似乎不受總統採取任何行動的影響。

川普曾考慮解雇鮑爾或盡快任命繼任者，一些分析家認為，川普此舉意在鮑爾2026年5月卸任之前，試圖透過「影子」聯準會主席來影響貨幣政策。

然而，最高法院上個月承認聯準會具有獨特的地位，其7位理事不會因政策分歧而被罷免，這不僅凸顯了鮑爾將完成任期，而且川普在2029年1月卸任之前可能只能任命一名額外的理事會成員。

Evercore ISI副主席、前紐約Fed官員古哈(Krishna Guha)最近撰文指出，提前任命鮑爾的繼任者，這種風險可能比候任主席的任何影響力都要大，「現在就提名下一任聯準會主席，並期望此人將在一年的大部分時間裡積極地在貨幣政策上發表另類意見，這會讓市場感到困惑，不利於推動降息。預期的被提名人在一段時間內將無法對政策施加真正的影響，而且可能會因為批評他上任後需要管理的委員會而失去信譽。」

任何被提名人言行上的失誤都可能使參議院的確認程序變得複雜。

雖然川普一再公開要求降息，但許多政策制訂者仍不願降息，除非有關政府關稅的反覆爭論得到解決，並且對關稅如何影響通膨、成長和就業有更清晰的認識。

無論川普認為聯準會應該做什麼，除非出現意外辭職，否則政策制訂者的隊伍基本上已經穩定。

為了限制總統在任何4年任期內對聯準會的影響力，從而限制其在可能影響選舉的利率決策上的政治影響力，國會將聯準會理事的任期設定為14年，每2年交錯一次。主席的任期則另設4年，以便每位總統都有機會任命聯準會掌門人。

聯準會 鮑爾 川普

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