亞馬遜在英投資400億英鎊

亞馬遜未來3年將在英國投資400億英鎊。計劃建造4個新的訂單履行中心，以及升級和擴建其全英國的現有營運大樓。英國政府對此消息表示歡迎。亞馬遜這次投資將帶來新的職位，包括在先前宣布的赫爾配送中心新增2000個職位，以及在北安普頓另一個地點新增2000個工作崗位。該公司還計劃在倫敦東部的公司總部新建兩棟大樓，改善其在英國各地的交通基礎設施，並在伯克郡重建去年收購的布雷電影製片廠(Bray Film Studios)。

Uber和Waymo亞特蘭大 合作

Uber和Alphabet旗下的Waymo繼續擴大合作，已在亞特蘭大向大眾提供自駕計程車服務。Waymo自駕計程車可透過Uber應用程式使用，涵蓋亞特蘭大周邊約65平方英里的區域，但目前還無法在高速公路或機場行駛。這些車輛搭載了Waymo的無人駕駛技術Waymo Driver，該技術整合於捷豹I-PACE純電動SUV車型中。兩家公司去年9月宣布，將聯手將Waymo One引入德州奧斯汀和亞特蘭大。該服務於3月在奧斯汀正式上線，比馬斯克的特斯拉 推出自動駕駛計程車服務更早。

麥當勞Krispy Kreme終止合作

麥當勞和甜甜圈製造商Krispy Kreme宣布，由於難以控制與合作相關的成本，雙方將在7月終止在美國的合作關係。根據去年3月的合作協議，麥當勞計劃在美國超過1萬4000家門市銷售Krispy Kreme的甜甜圈，並將其納入早餐菜單。但雙方表示，到目前為止，只有2400家麥當勞餐廳供應Krispy Kreme的甜甜圈。根據協議，Krispy Kreme還同意在2026年底之前不再向美國任何其他速食店供應其甜甜圈。

專家：特斯拉估值高得驚人

特斯拉上周末備受矚目的自駕計程車(Robotaxi)首次亮相，揭示了該股多頭面臨的最大問題之一。該股估值可能已經反映出美國數千輛無人駕駛特斯拉汽車每次行程收費不到10元的情況。Washington Crossing Advisors資深投資組合經理人摩根蘭德(Chad Morganlander)表示：「隨著特斯拉Robotaxi的推出，市場有很多雜音。」「這支股票的價格為營收的10倍，簡直高得驚人。」這種差距不僅體現在股價的營收倍數上，還包括其高達178倍的預期本益比。