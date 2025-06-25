車用晶片設計商Ambarella傳考慮出售 股價狂飆

安霸（Ambarella）先前與德國馬牌（Continental）合作開發一個控制系統的電腦示意圖。 (美聯社)

彭博資訊引述知情人士報導，美國晶片設計公司安霸（Ambarella）正在尋求出售及其他多個選項。據了解，Ambarella 與投資銀行合作，並已接觸潛在買家。消息傳出後，Ambarella股價飆升21%，市值達到約26億美元。

彭博指出，總部位於加州聖塔克拉拉的Ambarella對那些希望拓展汽車業務的晶片公司來說，具有一定吸引力，消息來源表示，一些私募股權公司也可能有興趣。

相關討論目前仍在進行中，不確定最終能否達成任何交易。Ambarella 發言人尚未對此發表評論。

Ambarella周二在紐約股市收盤大漲20.61%報每股62.19美元，這是2021年9月以來最大單日漲幅。而今年截至本周一收盤時，Ambarella股價是下跌29%。

由共同創辦人兼執行長王奉民（Fermi Wang）領導的Ambarella，根據該公司官網介紹，專門製造用於安全監控與自駕車 系統的高畫質影像壓縮與圖像處理晶片。王奉民畢業於台灣大學電機系，後來取得美國哥倫比亞大學電機系博士學位。

周二與Ambarella同樣從事影像處理晶片製造的Mobileye Global股價也受到激勵，上漲9.3%，至每股 17.95 美元。彭博去年曾報導，Mobileye的大股東英特爾 （Intel）正考慮處分對Mobileye的持股。

近幾個月來，半導體產業的併購交易加速進行。例如，軟銀集團（SoftBank）3月以65億美元收購 Ampere Computing；英特（4971）爾4月將旗下Altera的多數股權賣給 Silver Lake Management。不過，安森美（ON Semiconductor）則是在4月撤回對另一汽車晶片製造商 Allegro MicroSystems的收購提議。

根據分析師預測，Ambarella今年營收可望成長28%，銷售回到去年低迷之前的水準，然而還是難以實現獲利。公司自2017年以來就未曾達成年度獲利。

Ambarella高層主管則是指出，該公司正處於轉型關鍵期，受惠於市場對「邊緣人工智慧」（Edge AI）產品的需求快速成長，這類產品目前已占其總銷售額的四分之三。