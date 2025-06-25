我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

紐約市長初選 葛謨：曼達尼贏了 今晚是他的夜晚

車用晶片設計商Ambarella傳考慮出售 股價狂飆

編譯黃淑玲／綜合外電
安霸（Ambarella）先前與德國馬牌（Continental）合作開發一個控制系統的電腦示意圖。 (美聯社)
安霸（Ambarella）先前與德國馬牌（Continental）合作開發一個控制系統的電腦示意圖。 (美聯社)

彭博資訊引述知情人士報導，美國晶片設計公司安霸（Ambarella）正在尋求出售及其他多個選項。據了解，Ambarella 與投資銀行合作，並已接觸潛在買家。消息傳出後，Ambarella股價飆升21%，市值達到約26億美元。

彭博指出，總部位於加州聖塔克拉拉的Ambarella對那些希望拓展汽車業務的晶片公司來說，具有一定吸引力，消息來源表示，一些私募股權公司也可能有興趣。

相關討論目前仍在進行中，不確定最終能否達成任何交易。Ambarella 發言人尚未對此發表評論。

Ambarella周二在紐約股市收盤大漲20.61%報每股62.19美元，這是2021年9月以來最大單日漲幅。而今年截至本周一收盤時，Ambarella股價是下跌29%。

由共同創辦人兼執行長王奉民（Fermi Wang）領導的Ambarella，根據該公司官網介紹，專門製造用於安全監控與自駕車系統的高畫質影像壓縮與圖像處理晶片。王奉民畢業於台灣大學電機系，後來取得美國哥倫比亞大學電機系博士學位。

周二與Ambarella同樣從事影像處理晶片製造的Mobileye Global股價也受到激勵，上漲9.3%，至每股 17.95 美元。彭博去年曾報導，Mobileye的大股東英特爾（Intel）正考慮處分對Mobileye的持股。

近幾個月來，半導體產業的併購交易加速進行。例如，軟銀集團（SoftBank）3月以65億美元收購 Ampere Computing；英特（4971）爾4月將旗下Altera的多數股權賣給 Silver Lake Management。不過，安森美（ON Semiconductor）則是在4月撤回對另一汽車晶片製造商 Allegro MicroSystems的收購提議。

根據分析師預測，Ambarella今年營收可望成長28%，銷售回到去年低迷之前的水準，然而還是難以實現獲利。公司自2017年以來就未曾達成年度獲利。

Ambarella高層主管則是指出，該公司正處於轉型關鍵期，受惠於市場對「邊緣人工智慧」（Edge AI）產品的需求快速成長，這類產品目前已占其總銷售額的四分之三。

然而，Ambarella仍嚴重依賴單一客戶。根據彭博彙編的資料，總部位於台灣的文曄科技是Ambarella的主要產品經銷商，占公司營收來源比重超過60%。

安霸共同創辦人兼執行長王奉民。本報系資料照片
安霸共同創辦人兼執行長王奉民。本報系資料照片

自駕車 英特爾

上一則

鮑爾揭示聯準會鬆綁銀行持債 呼應德銀的內循環戰略

延伸閱讀

中國官方採購桌機 英特爾、超微晶片產品也入列

中國官方採購桌機 英特爾、超微晶片產品也入列
AI致富 張一鳴問鼎中國首富 梁文鋒衝進前十

AI致富 張一鳴問鼎中國首富 梁文鋒衝進前十
華為最新筆電使用舊晶片技術 顯示美國出口限制奏效

華為最新筆電使用舊晶片技術 顯示美國出口限制奏效
美官員：DeepSeek暗助中國軍方、用空殼公司逃避晶片管制

美官員：DeepSeek暗助中國軍方、用空殼公司逃避晶片管制

熱門新聞

比特幣。路透

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

2025-06-23 10:52
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美高學歷失業率衝「衰退級」水準 克魯曼示警川普政策「另一遺毒」

2025-06-20 07:10

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
民主黨進步派突襲提案彈劾川普 遭壓倒性票數否決

民主黨進步派突襲提案彈劾川普 遭壓倒性票數否決