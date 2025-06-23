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Wolfspeed和債權人達成減債協議 原有股東權益幾乎歸零

編譯劉忠勇／綜合外電
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Wolfspeed原名為Cree，過去主要生產用於LED的碳化矽晶圓。近年則轉型聚焦工業用半導體，特別是電動車動力系統和充電設備相關晶片。（路透）
Wolfspeed原名為Cree，過去主要生產用於LED的碳化矽晶圓。近年則轉型聚焦工業用半導體，特別是電動車動力系統和充電設備相關晶片。（路透）

美國碳化矽（SiC）晶圓供應商Wolfspeed宣布，已和債權人達成協議，將把近65億美元債務削減2/3以上。這個重整交易也形同讓Wolfspeed原有股東權益幾乎歸零。

Wolfspeed去年曾和拜登政府協議透過「晶片法」取得7.5億美元補助，但補助的前提是Wolfspeed必須先解決明年到期的債務。由於和債權人協商懸而未決，加上川普政府上台，這筆資金最終未能到位。

過去幾個月來，Wolfspeed一直在評估，是否尋求短期方案來處理明年5.75億美元可轉債，還是直接大幅重整、削減整體債務。

Wolfspeed執行長Robert Feurle說：「經評估各種可能的資本強化方案後，我們決定採取這項策略性措施，因為我們相信這能讓Wolfspeed未來處於最佳競爭位置。」

Wolfspeed原名為Cree，過去主要生產用於LED的碳化矽晶圓。近年則轉型聚焦工業用半導體，特別是電動車動力系統和充電設備相關晶片。

依據這次債務重整的其他條款，約50億美元無擔保債務——包括約30億美元可轉債，以及來自客戶瑞薩電子（Renesas Electronics）的20億美元貸款——將轉換為幾乎全部的新發行股份。原有股東在重整後僅剩3%到5%的股權。

Wolfspped表示，近期將正式聲請破產，預計在2025年底前以新公司型態重新上市。

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