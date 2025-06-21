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安盛：市場風險再起 股票虧損風險明顯高於債券

記者張瀞文／台北即時報導
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美股已重返歷史高位，反映市場信心仍強勁，但同時凸顯估值偏高所帶來的潛在危機。（美聯社）
美股已重返歷史高位，反映市場信心仍強勁，但同時凸顯估值偏高所帶來的潛在危機。（美聯社）

以伊戰事持續進行，面對地緣政治風險再度升溫，安盛投資管理核心投資部投資總監伊戈（Chris Iggo）指出，若中東局勢持續惡化，並推高能源價格，恐衝擊全球經濟。

伊戈指出，目前資產價格的反應仍顯得過於樂觀。市場目前預估，美國聯準會（Fed）今年下半年僅可能降息一次，幅度為1碼（0.25個百分點），顯示投資人尚未充分意識潛在的經濟疲軟風險。與此同時，美股已重返歷史高位，反映市場信心仍強勁，但同時凸顯估值偏高所帶來的潛在危機。

伊戈認為，在多重不確定性（包括關稅政策、財政預算談判、通貨膨脹走勢與地緣衝突）交錯之際，市場波動可能在未來數周進一步擴大。股市目前估值偏高，將成為首波衝擊對象。相形之下，若未來經濟數據進一步走弱，對Fed構成降息壓力，則債市仍有上行空間，成為更具吸引力的避險選擇。

伊戈強調，當前投資環境下，結構性風險與景氣循環風險必須同步納入評估。長期而言，債券殖利率可能維持在高位，但一旦經濟風險升高、貨幣政策轉向寬鬆，債市仍具備階段性反彈的潛力。在這個充滿不確定性的階段，股票虧損風險明顯高於債券，與其在股市中承擔更大損失，不如審慎轉向債市配置。

降息 債券 殖利率

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