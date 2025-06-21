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AI搶走飯碗？ Fed鮑爾：增強或取代勞動力 很難知道

財經新聞組／綜合報導
鮑爾認為AI導致失業的說法還需繼續觀察事態發展。（歐新社）
鮑爾認為AI導致失業的說法還需繼續觀察事態發展。（歐新社）

亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)在本周致員工的備忘錄中，將生成式AI描述為「千載難逢」的技術。由於效率的提高，它將導致這家美國第二大私人雇主企業的員工人數減少。

當然，對機器取代工作的擔憂並不新鮮。但在企業對雇主充滿期待之際，變革的範圍以及新的勞動模式和發明創造的潛力，正在引發工人新一輪的焦慮。

正如聯準會主席鮑爾18日所強調的，當前的勞動市場表現穩健。但他們仍在密切關注這塊領域。

鮑爾在18日新聞發布會上回答有關亞馬遜問題時強調，問題在於這項技術究竟會「增強」還是「取代」勞動力，這「真的很難知道」。

但他強調：「我不會過度解讀一些數據，因為AI應該同時創造就業機會。」

聯準會再次處於健康勞動市場所賦予的「觀望」模式，可以預見這些變化。

鮑爾表示：「我們目前還沒有關於AI搶走人類工作崗位的內部觀點。但這在一段時間內將是一個非常重要的問題。」

無論是有意為之，還是由於採用和推動AI發展，提高生產力同時縮減員工人數的想法已經滲透到企業界。全美最大的幾家企業都在縮減員工人數。

勞動市場正在創造新的就業機會，但可能不是求職者想要的。最近幾周申請失業保險金的美國人數量持續攀升至高位；不過，正如鮑爾所指出的，裁員人數和失業率仍然非常低。

同時，市場本周也浮現另一個數據，即企業願意為AI專家支付多少報酬，代表許多高階主管認為AI將對未來工作方式產生多大的變革。OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)透露，Meta曾試圖用1億元的巨額簽約獎金「挖走我們團隊中的很多人」。

預算總有空間留給合適的人才，但似乎也適用於合適的機器。

AI 鮑爾 亞馬遜

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