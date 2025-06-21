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川普鬆綁法規 「借殼上市」捲土重來 高盛重返SPAC交易

編譯湯淑君／綜合報導
高盛集團3年前倉卒撤出「特殊目的收購公司」（SPAC）市場，如今隨著川普2.0法規鬆綁成為大勢所趨，這種承作所謂「借殼上市」的交易又在華爾街捲土重來。(路透資料照片)
高盛集團3年前倉卒撤出「特殊目的收購公司」（SPAC）市場，如今隨著川普2.0法規鬆綁成為大勢所趨，這種承作所謂「借殼上市」的交易又在華爾街捲土重來。(路透資料照片)

高盛集團三年前才倉卒撤出「特殊目的收購公司」（SPAC）市場，如今隨著川普2.0法規鬆綁成為大勢所趨，這種承作所謂「借殼上市」的交易又在華爾街捲土重來。

彭博資訊引述知情人士報導，高盛最近重新燃起對SPAC交易的興趣，儘管這回將根據個案評估每筆交易，並可能對合作夥伴設限，但此舉釋出明確的訊息，且可能引起其他投資銀行跟進。

這與2022年的情景大異其趣，當時高盛撤出自己拉拔上市的SPAC，而且停止承作新的美國SPAC交易。SPAC通常聘請投銀擔任顧問，即使完成與目標公司合併並成功上市，通常雙方會繼續維持合作關係。

新冠肺炎疫情爆發後，華爾街湧現一股SPAC熱潮。這類「空白支票公司」標榜能迅速致富，吸引金融家、政商名流紛紛投入；但隨著市況轉惡、監管法規更嚴、多家與空白支票公司合併後上市的公司股價崩跌，SPAC盛況也戛然而止。

但近幾個月來，SPAC活動再度熱絡，反映投資人如避險基金尋求把資金停泊在空白支票公司。

投資人若不願參與最終的合併交易，可賣回股權並連本帶利取回投資。首次公開發行股票（IPO）市況復甦遲緩，也有助SPAC再度走紅。

彭博數據顯示，SPAC公司今年來辦理IPO已募資112億美元，比去年同期的18億美元大增，儘管仍遠低於2021年的高峰水準；當年高盛是第二大承銷銀行。

2022年高盛退出自己扶植的多數SPAC，當時發言人聲稱是為順應監管環境趨嚴的變化，包括要求承銷商在萬一交易失敗時承擔更多責任風險。

高盛當時說，將來若美國證管會（SEC）放寬規定，仍可能回心轉意。兩年後，SEC果真加強監管SPAC，強制揭露更多資訊，並掃蕩利益衝突行為。

川普2.0可望鬆綁拜登政府任內實施的嚴格規定，也讓原先有所顧忌的投銀決定把握機會，搭上獲利列車，這種氣氛已見於加密產業，如今蔓延至SPAC市場。高盛重新投入可望掀起跟風，人人都參與則可緩和批評聲浪。

高盛 華爾街 川普

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