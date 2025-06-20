我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

軟銀孫正義 傳想和台積電在亞利桑納打造AI和機器人園區

肯爺被爆送精神病院「度假」 帶妻入住每周17萬元

Fed下修今年經濟成長率 美停滯性通膨風險升高

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Fed發布的利率點狀圖顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，預估今年降息的人數減少。(路透)
Fed發布的利率點狀圖顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，預估今年降息的人數減少。(路透)

美國聯準會（Fed）調降今年經濟成長率預估、並且大幅上調今年通膨率預估，凸顯美國停滯性通膨的風險升高，加上「美國例外論」日漸消退，彭博資訊經濟學家指出，美元吸引力可能進一步降低。

Fed的最新預測描繪出令人擔憂的景象：調降今年經濟成長率預測0.3個百分點到1.4%，同時大幅調高今年個人消費支出（PCE）物價指標預測到3%，遠高於3月的2.4%，今年核心PCE預估也上調到3.1%，高於3月的2.8%。

Fed官員也調高明年的通膨率與核心通膨率預估，凸顯川普政府關稅政策的影響之大，以及Fed可能面臨停滯性通膨的兩難。

不過，Fed官員僅稍微調升今年失業率預估0.1個百分點提高到4.5%，失業率預料保持穩定，官員將認為沒有進一步降息的迫切性。

在美國例外論（指：認為美國是獨特的國家，與外國完全不同）消退之際，對美元而言，這種總體基調改變將產生問題。真正的麻煩在於經濟成長降溫時，關稅會提高美國企業的成本壓力。這與先前的情況大相逕庭，當時主要是強勁的需求催生通膨，讓Fed能有自信地升息，為美元提供穩固支撐。

全球環境也進一步不利美元處境。

在美國努力因應僵固的通膨之際，歐元區、中國和整個亞洲等其他多數國家的通膨都偏向下行，為全球寬鬆鋪路。

彭博經濟學家認為，諷刺的是，這理論上應該是美元利多，但美國的總體優勢正在減弱，美元的優勢也將如此。

此外，在Fed 6月決策釋出鷹派訊號後，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）分析，Fed主席鮑爾似乎已把決策展望與總統川普關稅政策的影響綁在一起：若關稅導致物價在夏季衝高，Fed可能觀望更長一段時間，但若關稅的通膨影響較小，則可能提前降息。

Fed發布發布的利率點狀圖也顯示，官員對未來利率走向的分歧擴大，支持降息的陣營人數減少，蒂米羅斯指出，這顯示若經濟未明顯走軟，更多官員將不會考慮降息。

關稅 降息 利率

上一則

「中版輝達」摩爾線程 有望成為中國GPU第1股

下一則

以伊交火 穿越波斯灣船舶保費增6成 避開霍爾木茲海峽

延伸閱讀

因應鋼鋁傾銷加拿大啟動100%關稅 下月也擬對美加徵關稅

因應鋼鋁傾銷加拿大啟動100%關稅 下月也擬對美加徵關稅
瑞士央行降息至0% 專家估2025年可能重返負利率

瑞士央行降息至0% 專家估2025年可能重返負利率
美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施

美鋼鋁關稅翻倍 加拿大：30天內無協議將調整反制措施
川普：鮑爾不降息是美國之恥 Fed理事會也是共犯

川普：鮑爾不降息是美國之恥 Fed理事會也是共犯

熱門新聞

高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18
專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
連鎖餐館Red Lobster執行長艾達莫雷肯擔心消費者因謹慎開銷，減少到餐館用餐。 (路透)

美國人不上館子了？5月餐館酒吧消費創兩年多最大減幅

2025-06-17 22:13
創業家戴偉立。(取材自MeetKai官網)

華裔女創業家收購晶片公司 身價破33億 首登全球富豪榜

2025-06-18 22:30
美國有一檔ETF以配息率高達15%為賣點。路透

美國也瘋高股息 這檔ETF配息率達15% 3個月吸金逾70億

2025-06-17 09:34
美國聯準會（Fed）最新利率決策公布在即，華爾街知名多頭分析師表示，即使這回Fed幾乎篤定不會降息，但美股仍可望在Fed決策會後大漲。路透

不降息仍釋利多…華爾街大多頭：Fed會後美股將大漲

2025-06-18 10:20

超人氣

更多 >
中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」

49歲舒淇「濃妝全沒」 零濾鏡真面目「驚人」
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍

民主黨眾議員：非法移民危機解決之道 是全面開放入籍