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美若出兵打伊朗 美股恐「膝反射」拋售 油價金價恐飆升

財經新聞組／綜合報導
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美國如果干預以伊衝突，美股會出現膝蓋反射式的立即重挫。（美聯社）
美國如果干預以伊衝突，美股會出現膝蓋反射式的立即重挫。（美聯社）

如果美國採取軍事行動打擊伊朗，金融市場可能會遭遇「膝蓋反射式」拋售。經濟學家警告，油價大幅上漲可能會損害已經因川普總統關稅措施而緊張的全球經濟。

布蘭特原油19日上漲 1%，收在每桶77.62美元，西德州中質原油(WTI)也上漲1%，收在每桶76.16美元。

油價18日下跌近2%，投資人評估了以伊衝突導致供應中斷的可能性以及美國直接介入的可能性。自13日以色列對伊朗發動攻擊以削弱其生產核武的能力以來，原油價格上漲近9%。

雖然川普的貿易政策存在不確定性，但美國主要股指仍接近歷史高點，一些投資人擔心股市可能特別容易受到全球不確定性因素的影響。

Horizon Investment Services執行長卡爾森表示，如果川普下令美軍加強介入以伊衝突的力道，美股最初可能會遭遇拋售，但局勢升級得更快也可能更快結束，「我看得出來，人們最初的反應可能是『這很糟』。」「這會更快地讓事態發展到白熱化。」

川普18日拒絕回答關於美國是否計畫打擊伊朗的問題，但表示伊朗已提議前往白宮進行會談。伊朗最高領袖哈梅內伊拒絕了川普提出的無條件投降的要求，這加劇了不確定性。

由於對以伊戰爭的擔憂提振了對美國公債的避險需求，美國公債殖利率下跌。

根據《路透》報導，美國軍方也在加強在該地區的部署，進一步引發了人們對美國干預的猜測。投資人擔心這可能會加劇該地區能源資源、供應鏈和基礎設施至關重要的衝突。

由於投資人將美元視為避風港，自12日以來，美元兌日圓和瑞士法郎都上漲約1%。美元18日稍作喘息，兌日圓和瑞士法郎小幅走低。

紐約斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家卡迪羅表示，「我個人並不認為美國會加入這場戰爭，川普會盡一切可能避免戰爭。但如果無法避免，那麼最初對市場來說將是負面的。」「黃金價格將會飆升。殖利率可能會下降，美元可能會反彈。」

巴克萊銀行警告，如果伊朗原油出口量減少一半，原油價格可能升至每桶85美元；在衝突範圍擴大的「最壞情況」下，油價可能會漲至約100美元。布蘭特原油最新價格約為76美元。

花旗集團經濟學家在最新報告中警告，油價大幅上漲「將對全球經濟造成負面供應衝擊，降低經濟成長並推高通膨，給已經在努力應對關稅風險的各國央行帶來進一步的挑戰。」

卡爾森表示，川普採取「更嚴厲的措施」不會令市場感到意外，這將減輕任何負面的資產價格反應。但補充說，他仍然不相信美國會扮演更重要的角色。

Polymarket博彩網站上的賭盤顯示，「美國在7月前對伊朗採取軍事行動」的預期為63%，低於17日高達82%的可能性，但仍高於13日衝突爆發前的35%。

史坦普500能源類股在過去4個交易日上漲超過2%，其中埃克森美孚上漲3.8%，瓦萊羅能源上漲5%。相較之下，史指同期下跌0.7%，反映出投資人對油價上漲對經濟影響以及衝突導致的全球不確定性加劇的擔憂。

伊朗 油價 川普

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