美股最錢線 /谷歌恐難逃歐盟47億美元罰款

歐盟 最高法院首席檢察長兼法律顧問科科特(Juliane Kokott)發表非約束性意見，認定歐盟監管機構對谷歌 濫用安卓 系統市場支配地位的判定成立。這為歐盟委員會開出41億歐元、約合47億美元的反壟斷罰單提供了關鍵法律支撐。

科科特指出，谷歌透過在安卓生態系統多個市場建立主導地位，利用網絡效應鎖定用戶使用其搜索服務，進而獲取數據優勢完善產品，這種商業模式已構成濫用市場支配地位。

雖然最高法院的最終裁決要到數月後才會公布，但過往歷史顯示該機構約八成案件會採納顧問意見，這使谷歌的上訴前景蒙上陰影。

這起創紀錄罰款案件可追溯至2018年7月，當時歐盟委員會指控谷歌透過三項非法行為鞏固搜索霸權：強制手機廠商預裝谷歌搜索和Chrome瀏覽器作為Play商店授權條件；向特定製造商支付排他性預裝費用；禁止廠商使用未經谷歌認證的安卓分支系統。雖然2022年9月歐盟普通法院將罰款輕微調減至41億歐元，但維持違法認定不變。

值得關注的是，本案是時任歐盟競爭事務專員維斯塔格任內四起科技巨頭反壟斷案之一。在她任內對谷歌累計處罰超過80億歐元，相關執法行動曾引發美國時任總統川普「針對美企課稅」的批評。

谷歌對最新法律動向迅速作出回應，警告若法院最終支持該意見，將損害安卓系統免費授權的商業模式，抑制歐洲科技投資。這種擔憂並非空穴來風，安卓系統透過向設備商提供免費軟體換取應用預裝權限的商業模式，支撐着全球25億活躍用戶的生態系統。

但歐盟監管機構持相反立場，認為谷歌藉由捆綁銷售、支付排他協議等手段，在2011至2018年間系統性排除競爭對手，鞏固了其歐洲移動搜索市場90%以上的占比。

本案也反映出歐盟數位監管政策的轉向。除傳統反壟斷框架外，去年生效的《數位市場法》已對谷歌等「守門人」企業施加更多義務，包括開放應用生態、禁止優先推薦自有服務等。

今年3月，歐盟再次警告谷歌涉嫌在搜索結果中偏袒自家服務，並限制應用開發者引導用戶使用替代支付通路，這可能觸發新1筆巨額罰款。隨著數位市場競爭規則的重構，這場持續7年的法律拉鋸戰，有可能重新定義全球科技巨頭的商業行為界線。（財經新聞組）