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國會「穩定幣立法」推升國庫券買氣 華爾街：效益待觀察

編譯劉忠勇／綜合外電
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財政部長貝森特已指出，穩定幣生態系蓬勃發展，將帶動民間對美國公債的需求。(美聯社)
財政部長貝森特已指出，穩定幣生態系蓬勃發展，將帶動民間對美國公債的需求。(美聯社)

美國聯邦參議院周二通過總統川普支持的穩定幣法案，這類加密幣和美元掛鉤，市場普遍預期此舉將推升對美國公債的需求，只是華爾街不確定影響有多大。

這項立法被視為加密業一大勝利，外界預期，將促使包括 Mastercard、Visa 等支付業者以及 Amazon、Walmart 等大型零售商更積極導入穩定幣。

由於穩定幣發行商會以短債做為準備金，不少分析人士認為，未來幾年這些業者將加碼買入美債。

如此一來不僅有助聯邦政府降低舉債成本，家庭和企業也會受益，因為美債殖利率是房貸與其他貸款利率的重要參考基準。

美國財政部長貝森特周二在社群媒體發文說：「穩定幣生態系蓬勃發展，將帶動民間對美國公債的需求，因為穩定幣就是以這些資產作為擔保。這可有助於壓低政府舉債成本，讓國債不致擴大。」

多數華爾街分析師也認為，穩定幣擴張確實可能推升對超短期美債的需求，不過，他們指出，目前這種影響的規模仍極不確定。

首先，穩定幣的未來仍充滿變數。其次，流入穩定幣的資金可能來自貨幣市場基金或銀行存款等原本就有支持美債需求的資金來源，因此不見得會帶來淨增量。

目前穩定幣主要用途仍集中在交易所的加密貨幣買賣，不過未來若應用範圍擴大，銀行和零售業者也可能投入自家發行計畫，使其逐步進入更多金融交易領域。

主流穩定幣發行商如 Tether 和 Circle，為了讓幣值與美元掛鉤，會持有大量短期美國公債和其他類現金資產作為擔保品。Tether 同時也持有部分比特幣、公司債與貴金屬做為準備金。

參院通過穩定幣法案後，穩定幣發行商 Circle和加密幣交易所 Coinbase周三股價飆漲，反映投資人看好加密資金運用會更廣泛。

Circle 收盤大漲 33.8%，Coinbase 大漲 16%，提供加密交易服務的零手續費券商 Robinhood也上漲 4.5%。

名為「GENIUS Act」的法案尚須獲得共和黨主導的聯邦眾議院通過，接著才會送交總統川普簽署。

Bernstein分析師指出，一旦法案完成立法（預料在今夏完成），我們預料穩定幣將從加密貨幣的支付軌道，進一步演變為整個網路的支付基礎設施。」

目前穩定幣市場規模約為2400億美元。摩根士丹利最近一份報告估計，穩定幣發行商目前持有的國庫券（T-bills）略低於2000億美元，這類公債到期日通常在一年以內。

對於未來走向，分析師看法分歧。摩根史坦利預測，視穩定幣成長速度而定，發行商持有的國庫券部位兩年內可能擴大至4000億美元，甚至超過1.6兆美元。

加密貨幣 殖利率 華爾街

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