美國每天日增千名百萬富翁

去年美國財富成長速度異常迅速，超過37.9萬人成為新的百萬富翁，平均每天新增1000人以上。

瑞銀集團的《2025年全球財富報告》發現，受美元穩定和金融市場樂觀的推動，全球個人淨資產成長4.6%，美洲成長超過11%。2024年美國占全球百萬富翁總數近40%。在2022年下滑之後，2023年歐洲、中東和非洲引領全球財富反彈。涵蓋中國大陸、香港和台灣的大中華區去年在淨資產10萬至100萬元的個人中居首，占比28.2%；其次是西歐的25.4%和北美的 20.9%。

馬斯克的xAI 每月燒錢10億

根據了解公司財務狀況的人士透露，馬斯克的人工智慧(AI)新創公司xAI每月燒錢10億元，因其先進AI模型的建造成本膨脹速度超過了有限的收入。

為了彌補資金缺口，這家新創公司目前正試圖透過債務和股權融資籌集93億元。但這些人士表示，甚至在資金募到之前，該公司就計劃在未來三個月內花掉其中一半以上。細節顯示，推出AI聊天機器人Grok的xAI預計2025年全年將消耗約130億元，因此其頻繁的融資努力僅勉強跟上開支的步伐。

私募股權坐擁兆元未售資產

普華永道(PwC)表示，私募股權公司持有約1兆元未售資產；在傳統市場環境下，這些資金本應返還給投資人。

美國高利率 、川普總統反覆無常的關稅政策以及地緣政治不確定性，侵蝕了企業估值，導致私募股權公司持有投資組合企業的時間遠超預期。資本整合是交易放緩的原因之一。全球經濟健康狀況關鍵指標之一的併購今年已陷入停滯。雖然人們對川普執政期間併購市場復甦寄予厚望，但截至5月，交易數量和交易金額同比基本持平。

利率續降 房貸買氣依舊不振

疲軟的消費者信心正對房市造成沉重打擊，潛在購屋者紛紛撤離。

根據美國抵押貸款 銀行家協會(MBA)經季節性調整後的指數，上周購屋房貸申請數量較前周下降3%。但仍較去年同期高出14%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.93%降至6.84%，這是4月以來的最低利率，較去年同期低10個基點。通常對利率變動最敏感的房屋再融資申請本周下降2%，但仍較去年同期高出25%。