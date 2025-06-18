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美股最錢線／Fed按兵不動、中東動盪…投資人仍樂觀

財經新聞組／綜合報導
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投資人很容易被嚇到。幾個月來，宏觀環境就像一個大雜燴，充斥著各種理由，讓人不得不閉嘴觀望。

貿易不確定性、聯準會按兵不動以及中東的動盪，讓資金只能袖手旁觀。但這些動態卻也一直在變。

對全球事件的敏感度也對投資人有利。即使市場漲漲跌跌，甚至出現間歇性下跌，也需要很大的努力才能讓指數下跌兩位數。隨著史坦普500指數逼近2月的歷史高點，保持鎮定的投資人獲得了豐厚的回報。雖然華爾街充斥著變幻莫測的因素，但樂觀情緒卻在充滿負面催化劑的一年裡，成功克服了這些催化劑。

對於那些對市場在地緣政治新聞紛繁複雜的情況下、依然保持韌性感到驚訝的人來說，分析師們指出了幾個激勵投資人的因素。LPL Financial首席股票策略師布赫賓德(Jeff Buchbinder)在最新報告中寫道，以色列和伊朗敵對行動的幕後操縱者可能有意控制衝突，投資人也指望石油生產設施受到的干擾有限。

報導指出，德黑蘭正尋求緩和衝突，似乎緩解了人們對暴力升級可能性的擔憂。油價16日下跌，這個最新跡象顯示，投資人認為今年夏天不會爆發曠日持久的戰爭，也不會帶來新的能源價格壓力。

至於聯準會，許多觀察家預計，即使不確定性加劇，官員仍將堅持謹慎立場。美國聯信銀行(Comerica Bank)首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)在最新報告中寫道，聯準會官員們正在分析提高關稅和減稅的組合將如何影響經濟，因此可能會堅持「耐心」和「觀望」的策略。

聯準會至少在未來幾個月內不會出手救市。但就股市而言，即使外部事件不斷增加，其實也沒什麼需要救援的。（財經新聞組）

聯準會 石油 華爾街

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