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Fed決策倒數 點狀圖、通膨、縮表在內四重點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
期貨市場如今押注鮑爾任期於 2026 年 5 月屆滿後Fed立即轉向鴿派。但重點在於，貨幣政策由聯準會委員會集體決議，主席並不能單獨決定利率。(歐新社)
期貨市場如今押注鮑爾任期於 2026 年 5 月屆滿後Fed立即轉向鴿派。但重點在於，貨幣政策由聯準會委員會集體決議，主席並不能單獨決定利率。(歐新社)

聯準會（Fed）18日宣布決策，儘管降息機率極低，但仍可能釋出足以左右市場的重要訊號。觀察重點包括：FOMC 是否維持今年降息兩次的預期、官員對通膨走勢的判斷，以及主席鮑爾如何回應白宮連番要求寬鬆的施壓。

美銀經濟學家 Aditya Bhave 指出，Fed 這次會議的主要訊息將是「繼續放心保持觀望」。美銀預估今年不會降息，但不排除降息一次的可能性。「投資人應關注鮑爾對就業趨緩、通膨和關稅所帶動持續物價壓力的看法。」「我們預期鮑爾將重申 5 月記者會的訊息：政策立場適中，Fed不急著出手。」」

市場最在意點狀圖

投資人最在意的將是「點狀圖」。3 月更新時，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員預料今年降息2碼（0.5個百分點），與市場定價一致，但只要再有兩名官員改口，就會把中位數降至一次。

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯邦基金期貨隱含7月按兵不動的機率有 85.5%，9 月會議降息 1 碼的機率為 54.8%；交易員大致仍押注今年底前可能降息兩次。

Fed官員怎麼看通膨？

貝萊德全球固定收益投資長里德（Rick Rieder）指出，未來兩個月，Fed可望「更清楚」看到關稅對通膨的影響；過去自行吸收關稅成本的企業，很快就得決定是否把成本轉嫁給消費者。

里德指出，未來兩個月，美國和其他國家的關稅協議可望更明朗，企業也能據此判斷應把多少關稅成本轉嫁出去。他認為，如資訊透明度提高，再加上勞動市場進一步「轉弱」，聯準會就有機會在 9 月政策會議調降基準利率。

可能決定結束縮表

聯準會 3 月已決定放慢縮表（QT）速度，如今可能在思考何時乾脆結束縮表。考量中東緊張升高、關稅疑慮未解，停下縮表將有助於市場流動性。

里德說：「沒有理由不直接結束 QT，」尤其美國市場正要進入流動性較低的夏季。

市場改押鮑爾明年5月肯定轉鴿

期貨市場如今押注鮑爾任期於 2026 年 5 月屆滿後Fed立即轉向鴿派。這筆押注周一成交量創紀錄，周二進一步擴大。市場認為，無論川普總統屆時任命誰接替鮑爾，新任主席上任後幾乎會立刻啟動降息。新主席領軍的首次 FOMC 會議排定在 2026 年 6 月。

期貨押注集中在和 SOFR（擔保隔夜融資利率）連動的市場，這利率最能反映Fed政策前景。川普本月聲稱「很快」將選定接班人後，押注動能大增。

標準銀行 G10 策略主管巴羅（Steven Barrow）在報告中寫道：「川普可能挑一位明顯偏向寬鬆貨幣政策的人接任，但這人事案在國會會更難過關。」

Gavekal 經濟學家丹耶（Will Denyer）等分析師警告，若川普提前提名，新人選勢必成為「影子Fed主席」，投資人近一年都會同時解讀他和鮑爾的訊號。丹耶說，這種雜音恐再度削弱市場對美國決策的信心。

但重點在於，貨幣政策由聯準會委員會集體決議，主席並不能單獨決定利率。

降息 鮑爾 關稅 聯準會

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