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馬斯克的xAI傳每月燒錢10億元 最近將完成93億元融資

編譯黃淑玲／綜合外電
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馬斯克的AI新創公司xAI，傳出每月燒錢10億美元。 (路透)
馬斯克的AI新創公司xAI，傳出每月燒錢10億美元。 (路透)

知悉美國億萬富豪馬斯克旗下人工智慧（AI）新創公司xAI財務狀況的人士，對彭博資訊透露，xAI現在每個月要燒掉10億美元資金，因為要創建一個先進AI模型的成本非常高，遠多於公司目前有限的營收。

彭博指出，xAI現金失血的速度之快，鮮明地展現了AI產業空前的資金需求。尤其是xAI營收能邁向賺錢的進展一直很緩慢。

知情人士說，為了彌補資金缺口，xAI最近正試圖透過債務和股權融資93億美元，而且，即使資金還沒到位，xAI就已計話要在未來三個月內，花掉其中一半以上的資金。

根據投資人之間交換的訊息，負責開發聊天機器人Grok的xAI，今年預定要燒掉大約130億美元。所以，公司頻繁的融資活動，其實也只是勉強跟上如此的支出速度而已。

彭博採訪xAI的回應，xAI的發言人拒絕置評。

xAI每月要花那麼多錢，部分原因是所有AI公司都共同面對的，也就是需要建立伺服器園區、採購特製的電腦晶片來訓練諸如Grok或CgatGPT等先進的AI模型。

凱雷集團（Carlyle Group）執行長Harvey Schwartz在寫給股東的信中估計過，在2030年以前，布建AI基礎建設所需要的資金，將超過1.8兆美元。

CreditSights科技分析主管Jordan Chalfin說，「建立模型將要提高舉債，會燒掉非常非常多的錢」；「市場非常競爭，大家都在爭取技術優勢」。

然而馬斯克進入這場AI競賽後，一直苦於開創營收金流的速度，沒有辦法跟直接競爭對手OpenAI或Anthropic相比。雖然幾乎這些新創AI公司都不對外公開財務數字，但彭博曾報導，OpenAI今年營收有望達到127億美元；而xAI的投資人最近被告知，公司預期今年只會有5億美元營收，明年則估可成長至20億美元以上。

xAI最近與社群平台X合併後，馬斯克的AI高階主管們寄望之後可以在社群平台上大量且經常性地訓練AI模型，不必像其他AI公司還要付費使用為這類資料。消息來源表示，這些潛在的好處，令xAI樂觀估計公司可在2027年獲利。而根據彭博先前報導，OpenAI要到2029年現金流才能轉正。

AI 馬斯克 OpenAI

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