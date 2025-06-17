美股最錢線／近7成投資人 押注聯準會9月降息

上周經濟數據令人鼓舞，通膨率出現放緩跡象，消費者信心今年首次反彈。勞動市場整體保持穩定，失業率維持在4.2%的健康水平，只有近期持續申請失業救濟金人數的上升代表經濟正在降溫。

總體而言，目前的背景似乎有利於聯準會走向寬鬆政策。但華爾街觀察家表示，政策制訂者在執行任何降息 措施之前，可能需要更多令人信服的證據。

前克利夫蘭Fed行長梅斯特表示，「我們真的不知道下半年會如何發展。」並補充說，雖然最近的勞動力和通膨報告等「硬數據」令人鼓舞，「但真正的問題是下半年會發生什麼，以及這些趨勢是否會持續下去。這就是我們仍然面臨高度不確定性的原因。」

不確定性的核心在於川普 總統在4月「解放日」聲明之後加徵關稅 的範圍和規模，這些聲明給市場和企業帶來了衝擊。

中美兩國上周就緩解關稅和貿易緊張局勢的框架和實施計劃達成協議。川普總統表示該協議「已完成」，只待他和中國國家主席習近平最終簽署。根據協議，川普表示美國將對中國商品徵收總計55%的關稅。

許多市場觀察家表示，該協議細節不多。耶魯大學預算實驗室等外部分析師計算得出，對中國整體有效關稅稅率約為33%。

梅斯特表示，「聯準會將暫時擱置利率，直到更加明確關稅的規模和範圍，以及它們對通膨的影響，以及關稅和包括預算法案在內的其他政策對經濟成長和就業的影響。」

即使市場發出謹慎的警告，但市場越來越相信降息即將到來。近70%的投資人押注聯準會將在9月開始降息，高於一周前的60%。根據芝加哥商品交易所(CME)最新的預測，投資人認為首次降息最快在7月的可能性約為20%。