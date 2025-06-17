中東緊張恐致全球通膨上升 專家：Fed今年可能只降息1次

聯準會維持利率不變是市場共識，對何時降息的看法才是會議焦點。（路透）

美國聯準會（Fed）本周將開會，市場普遍預期維持利率不變。隨著以色列與伊朗爆發嚴重衝突，經濟學家示警，一旦中東戰局導致全球通膨上升，Fed恐將延長降息 時間表，或許只會在年底僅有一次降息。

CNN網站報導，花旗集團全球資深經濟學家索金（Robert Sockin）表示：「如果情勢進一步惡化，導致油價 居高不下，將為Fed再添新挑戰，而Fed目前已面臨關稅措施可能推升通膨的局面。」

索金表示：「Fed官員已經強調不急著降息，因為不確定關稅會如何影響整個經濟，如果通膨上升風險進一步增加，那麼或許只能指望至年底僅有一次降息。」

儘管川普 總統屢次提出降息要求，但Fed官員至今仍按兵不動，耐心觀察川普的全面政策如何影響經濟。然而上周五（13日），以色列對伊朗的核子與軍事設施發動攻擊，油價一度應聲飆高。投資人與分析師擔心，若以伊衝突繼續升級，可能推升全球通膨。將使Fed在本周會議上更加審慎，把利率維持在當前的4.25%至4.5%，不急著降息。

川普貿易與移民等政策，可能推升失業率與物價。他在關稅政策上反覆不定，更讓經濟預測變得困難。如今中東緊張情勢再起，Fed更有理由採取觀望態度。

紐約梅隆銀行美洲區總體策略師維里斯（John Velis）表示：「貨幣政策並不適合應付地緣政治衝擊，但這一切代表著Fed將更加審慎。」

路透也分析，儘管與1970年代石油危機相比，油價對美國通膨的影響已經不那麼顯著，但大宗商品價格的大幅波動或地緣政治風險的出現，可能會讓Fed官員審慎以待；2022年初俄羅斯入侵烏克蘭，促使美國央行啟動升息周期以待。

Fed目前也有時間繼續觀望，一大原因是美國勞動市場維持韌性。5月新增就業人數為13.9萬人，高於市場預期，失業率也維持在4.2%低檔。首次申請失業救濟金人數也維持相對低點，4月底職缺數更意外增加。

這代表，Fed可能在見到經濟明顯惡化時才會降息，即使屆時油價依然高昂。這也就是投資人所形容的「壞消息式」降息。

富國銀行首席經濟學家布萊森（Jay Bryson）表示：「我們將觀察油價會維持高檔多久。如果中東衝突擴大，可能會推升整體通膨率。但到了夏季結束時，可能見到就業成長趨緩，我們也知道會有不少接受資遣方案的聯邦員工在11月前離開，屆時甚至可能出現就業人數出現負成長。」

根據期貨市場數據，投資人目前預期聯準會可能在10月降息。