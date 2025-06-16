我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普突籲所有人立即撤出德黑蘭 油價應聲飆1%、金價彈漲

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快迎來一危機

Nvidia大戶急流湧退 回報率42%的避險基金出清持股

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺對輝運（Nvidia）的前景有疑慮，已出清輝達持股，原因包括庫存風險、獲利預測未能上修、來自客製化晶片的競爭等。(路透)
避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺對輝運（Nvidia）的前景有疑慮，已出清輝達持股，原因包括庫存風險、獲利預測未能上修、來自客製化晶片的競爭等。(路透)

前瑞銀分析師、避險基金Captain Global Fund創辦人程正樺曾稱輝達（Nvidia）是他職業生涯中最佳選股。但他現已出清對輝達的所有持股，對這家市值3.5兆美元晶片製造商的前景不那麼篤定了。

程正樺的科技基金去年回報率高達42%，他是過去十年中受益於輝達股價飛漲的投資人之一。他2016年創立Captain Global Fund時，買進的首批股票之一就是輝達，此後又多次再投資。

現在，他不再那麼有把握了。

程正樺在第1季賣出輝達股票，理由是擔心與GB200機櫃有關的延誤。他指出，庫存風險、獲利預測未能上修、來自客製化晶片的競爭等，都是他避開該股的原因。

程正樺說，真的很喜歡輝達 ，這支股票幫他賺了人生中最多的錢。他的基金管理大約1億美元的資產。他表示，需要賣出時，就得賣出。不能愛上一支股票。

儘管輝達的股價過去五年躍漲超過1,400%，分析師仍壓倒性地看好這支股票。不過，也開始出現少數懷疑的聲音。Seaport Global證券在4月30日給予該股罕見的「賣出」評級，理由是2026年人工智慧預算可能放緩。

以做空美國房市出名的「大賣空」主角貝瑞（Michael Burry）今年稍早大量買入輝達的看跌期權，但這也可能只是避險操作。

輝達

上一則

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

延伸閱讀

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　

受美嚴格管制影響 黃仁勳稱Nvidia將在業績預測時剃除中國　
黃仁勳將與德總理會面 談開拓市場、發展AI需求 合作意願濃

黃仁勳將與德總理會面 談開拓市場、發展AI需求 合作意願濃
CNN：美國管制晶片出口 Nvidia財測將排除中國市場

CNN：美國管制晶片出口 Nvidia財測將排除中國市場
安謀挺Nvidia 反對美對中國實施出口管制

安謀挺Nvidia 反對美對中國實施出口管制

熱門新聞

專家表示，如果調整思維，投資人仍能找到物美價廉的科技股。路透

科技股太貴難下手？專家點名3檔仍便宜 籲投資人調整思維

2025-06-14 11:07
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
過去20年裡，全美有500多萬戶家庭在屋頂加裝太陽能板，日照產生太陽能讓電費開銷降低。（美聯社）

大而美法案 將取消500萬家庭屋頂加裝太陽能板抵稅福利

2025-06-11 08:25
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

大而美法案有多「歹毒」？克魯曼：劫貧濟富向川普獻媚

2025-06-13 12:07
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

2025-06-09 18:43
高盛針對美國日益攀升的債務，訪問三位頂尖經濟專家，三人皆表示，擔心美國即將迎來債務危機，尤其在考量到川普「大而美」法案的效應後，更感憂心。（路透）

經濟快要心臟病發？專家警告：美國很快將迎來這項危機

2025-06-16 19:18

超人氣

更多 >
政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了

政治暗殺明州2議員 57歲槍手落網了
人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」

人生下半場居住首選…退休華人讚移動屋 像「世外桃源」
對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人

對外冷靜、對家人超暖「3星座」溫柔只留給最親的人
小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車

小心養老金都花在修理 技師建議退休族別開的9款車
川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元

川普集團推要價499美元的智慧手機 「吃到飽」月費47.45元