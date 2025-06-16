川普打擊國際學生 大學頓失重要財源 恐動搖美國經濟

川普為難國際學生，一連串的負面效應可能會從校園內拓及校外。(歐新社資料照片)

美國總統川普 (Donald Trump)近幾個月不斷以言論和行動限制國際學生數量，為高等教育機構帶來不確定性。高度仰賴國際學生支付高昂學費的大專院校頓失重要財源，財務前景堪憂、連帶拖累所有學生，未來幾年恐對全美勞力市場和經濟產生負面影響。

大專院校來自州和聯邦政府的支持日趨減少，不得不更依賴國際學生支付高昂學費；川普處處為難國際學生，各校的重要金源被阻斷，財務動搖，一旦學校財務出現危機，在美國土生土長的本國學生連帶遭殃。

經濟學家和研究人員警告，一連串的負面效應可能會從校園內拓及校外，遠超出想像。

高學歷者 對大環境有貢獻

勞動經濟學家、康乃爾大學(Cornell University)教授洛文海姆(Michael Lovenheim)提到，薪酬因技能增加而隨之提高的「技能溢價」(skill premium)非常高，也因此，高學歷工作人員的收入高得多。

洛文海姆補充，國際學生多半憑藉高學歷獲取高工資、為自己先前支付高學費帶來回報，對整個大環境也有貢獻，多半在最能促進經濟成長的行業工作、創業、在高度成長的領域工作進而提高生產力並增加國內生產總值，這種經濟影響正面而且巨大。

美國國際教育工作者協會(NAFSA: Association of International Educators NAFSA)的數據顯示，2023-24學年度，全美共約110萬名國際學生在37萬8175個崗位上就業，其中一半在大專院校任職，其餘分布在住房、餐飲服務、零售、交通和保險等其他行業，對整體經濟貢獻規模達438億美元，創歷史新高。

因此，洛文海姆說，減少國際學生入學人數、甚至打擊他們，將削弱全美中期、甚至長期的經濟競爭力。

加州大學戴維斯分校(University of California, Davis)經濟學教授佩里(Giovanni Peri)表示，川普政府限制國際學生的種種措施已經影響他在該校所負責的跨學科研究機構「全球移民 中心」(Global Migration Center)；他多年來致力研究國際移民的經濟影響，認為資金和簽證 充滿不確定性已導致各校失去新的一批國際生，一些歐洲學生改而決定前往英國。

佩里說，目前在全球移民中心進行研究的國際學生也面臨困境，資金吃緊導致研究困難，而且有一些學生擔心在美國邊境被攔截回不來而不敢出國參加國際會議。

學生出走 新創公司將減少

佩里認為，美國花了很長時間才打造全球最強大的大學環境，如今卻發生變化，而且這種變化可能持久，國際學生一旦選擇去加拿大、歐洲、澳洲或其他地區，對美國是一大損失、將拖累經濟。

佩里引用他的研究說，外國學生畢業後在美創業的比率大約是美國本地學生的四倍，國際生減少後，新創公司數量將隨之減少，企業所需要的科學家和工程師也減少，許多地區將出現公司成長放緩、就業減少，收入下降等負面效應。

限制移民 商業成長或受阻

潛在的商業成長已因移民限制或挑戰而受阻。

佩里和同事在先前研究中發現，由於移民和簽證限制，全美國際碩士畢業生留美並工作至少兩年的比率僅20%；過去曾有立法提案要求對在美獲學位的學生發放綠卡，川普也曾公開支持，但是佩里說，如今卻反其道而行。

現在情況完全改變，但是，有關來美求學學生應獲簽證的構想廣泛獲得認可、兩黨也支持，因為大家都看到美國幫助這些學生並培養人才，如果有選擇，美國可以保有利益。

面對未來，佩里擔心，假如川普政府對國際學生的政策和做法不大幅改變，負面後果恐怕二、三年內就會波及美國整體經濟。

普林斯頓大學(Princeton)歷史學教授貝爾(David Bell)在媒體撰文說，美國近期發生一連串事件可能引發以美國學生族群國際化為題、深具意義的辯論。

貝爾說，2023-2024學年度全美有110萬名國際學生註冊入學，是45年前的四倍。一如許多重大社會變革一樣，這種演變並沒有經過太多的刻意規劃或辯論，自然而然有愈來愈多國際學生申請，而且因非美國籍學生助學金比率遠低於美國籍學生，各大學欣然錄取國際生；直到近來川普對哈佛大學(Harvard University)粗暴而報復性抨擊，國際學生來美接受高等教育一事才廣泛受到關注。

不過，貝爾也客觀提出擴大國際招生的潛在利弊。一方面，大學可成為未來經濟成長和進一步發展全球關係的引擎，但另一方面，對於美國本土申請者的服務可能有所不足。

貝爾表示，數十年來，國際學生人數不斷攀升，究竟該繼續保持這樣的強勁成長長勢？還是該將入學人數維持在既有水準、甚至微幅調降國際生人數？值得深思，重點是，不該草率行事、或者採取粗暴措施，只需要關注形勢並權衡利弊。