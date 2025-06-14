關切貿易、預算風險 市場預期下周聯準會利率不變

市場普遍預期聯準會 下周將維持利率 不變，投資人關注聯準會的最新預測，這將揭示政策制訂者對近期疲軟數據的重視程度，以及對尚未解決的貿易和預算問題的風險程度。

一系列通膨數據的發布緩解了人們對川普總統徵收的關稅將迅速轉化為物價上漲的擔憂；而最新的就業報告顯示就業成長正在放緩。所有這些因素加在一起，如果所有因素都一致，將使聯準會更接近重啟降息 。

川普已要求聯準會立即將基準隔夜利率調降整整1個百分點，這種戲劇性的舉措相當於讓聯準會孤注一擲，押注通膨率將降至2%的目標水平，並且無論政府採取何種行動，即使在金融環境大幅寬鬆的情況下，通膨率仍將維持在這個水平。

自聯準會5月舉行上次政策會議以來，美國政府將全球關稅延後至下個月，聯準會官員擔心，如果實施可能導致通膨上升和經濟成長放緩；中美貿易緊張局勢雖然緩和，但尚未得到解決；國會正在審議的一項大規模預算和稅收法案的條款也遠未敲定。

聯準會官員在3月發布的最新一輪預測，預計今年將降息兩次，每次25個基點。聯準會主席鮑爾指出，在前景如此不明朗以至於「你只會說『也許我會保持現狀』」的時候，慣性可能會發揮作用；只要關稅之爭仍未解決，這種情緒就可能持續下去。

EY-Parthenon首席經濟學家達科在聯準會6月17-18日會議前夕寫道：「聯準會近期的評論強化了觀望態度，官員們暗示在經濟前景不確定性加劇的情況下，調整政策的緊迫性不高。」他預計聯準會19位政策制訂者的中位數利率預測仍將顯示2025年將降息兩次；鑑於不確定性給家庭和企業帶來壓力，整體基調是「謹慎耐心」且「前瞻性指引不多」。