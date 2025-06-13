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WSJ獨家：沃爾瑪、亞馬遜都考慮發行穩定幣

記者顏伶如／即時報導
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沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等大型企業目前都在考慮發行穩定幣。（路透）
沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等大型企業目前都在考慮發行穩定幣。（路透）

華爾街日報(WSJ)13日獨家報導，沃爾瑪(Walmart)、亞馬遜(Amazon)等大型企業目前都在考慮發行穩定幣(Stablecoins)，如果策略上路等於將把付款處理權限從銀行以及傳統金融機構手中拿走，省下十億計數的手續費開銷，付款程序作業加快。

縮寫簡稱為「天才法案」(GENIUS Act)的「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」(Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins Act)5月底在參議院通過程序投票，是否通過最終立法，攸關未來企業自行推出穩定幣的法規架構。

美國幾家規模最大的企業紛紛考慮自行推出穩定幣或使用穩定幣，這股趨勢可能導致現金、信用卡的大量交易今後將不再透過傳統金融機構完成，企業可因此省下十億計數的可觀花費。

消息人士說，沃爾瑪、亞馬遜以及其他跨國企業都在研議是否將美國國內自行發行穩定幣；智遊網集團(Expedia Group)以及航空公司等大型公司也開始討論如何發行穩定幣。

華爾街日報分析，由於沃爾瑪、亞馬遜企業規模龐大，如果跳過傳統支付系統，全國銀行將受到震盪。

零售業者以及科技公司不但客戶人數眾多，員工人數同樣可觀，企業掌握龐大數據，管理法規較金融機構來得寬鬆，因此長久以來被認為對銀行深具威脅，尤其是區域銀行、社區貸款機構。

目前穩定幣大多做為商家儲值現金(store cash)用途，或購買其他加幣貨幣代幣(cryptocurrency tokens)，被定位成跟美元或其他政府貨幣有1比1匯率，並且由現金或類似現金的資產做為擔保，例如美國國債儲備。

零售業者是否發行穩定幣的最終決策，要看「美國穩定幣國家創新指導與建立法案」立法結果。法案5月底在參院通過程序投票，還需要在參、眾兩院過關，才能成為法律。

支付系統可能耗時數日才完成，如果店家改成使用穩定幣，付款處理過程將加速完成。對於擁有許多海外供應商的企業來說，對於改用穩定幣可能特別有興趣。

信用卡刷卡長年以來由Visa、萬事達卡(Mastercard)信用卡公司稱霸，報導指出，不少商家長期以來一直尋找替代方案，但絕大多數方案後來都不不了了之。

消息人士說，亞馬遜的穩定幣計畫仍屬於初期討論階段，討論重點在於自行發行穩定幣供網路交易使用，或使用外部系統的穩定幣，例如參加由單一穩定幣發行商主導的商家聯盟( consortium)。

亞馬遜 沃爾瑪 華爾街

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